Mainz (ots) -Der Buchantiquar und Privatdetektiv meldet sich zurück. LeonardLansink steht für zwei neue "Wilsberg"-Fälle derZDF-"Samstagskrimi"-Reihe seit Dienstag, 7. März 2017, inMünster/Westfalen und Köln mit dem bekannten Ensemble vor der Kamera.Stephan Luca, Janina Fautz, Rainer Laupichler und David C. Bunnershaben Episodenrollen übernommen. Regie bei beiden 90-Minütern führtThomas Kronthaler.In der Episode "Schmutzige Wäsche" (Buch: Britta Burneleit undMarkus B. Altmeyer) wird Ekki (Oliver Korittke) anonym eineSteuersünder-CD angeboten - mit Daten, die viele Prominente in derRegion schwer belasten. Wilsberg soll dem befreundeten Finanzbeamtenhelfen, das Material auf Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Doch derPrivatdetektiv hat schon wegen eines anderen Auftrags alle Hände vollzu tun: Er soll für Overbeck (Roland Jankowsky) nach einemmenschlichen Finger fahnden, den dessen Nachbarin (Verena Plangger)in einer Hackfleischpackung entdeckt haben will. Als die Presse vonder Steuersünder-CD Wind bekommt, spitzt sich die Lage dramatisch zu.Immobilienunternehmer Ehrenberg (Michael Kleiber) zeigt sich selbstan - wenig später ist er tot.Auch bei dem zweiten neuen "Wilsberg"-Krimi "Der gläserneVerbrecher" (Buch: Ecki Ziedrich) dreht sich alles um einenFinanzbeamten: Steuerfahnder Matthias Lehnhoff (Markus Gertken) wurdewährend seiner Geburtstagsfeier ermordet. Weil er zuvor einenheftigen Streit mit seiner Frau Hannah (Katrin Bühring) hatte, stehtdiese unter dringendem Tatverdacht. Ekki, der sich einst sehr zu derattraktiven Frau hingezogen fühlte, ist von ihrer Unschuld überzeugt.Wilsberg versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, und nimmtLehnhoffs heimliche Geliebte, die Immobilienmaklerin Sonja Venlo(Liane Forestieri), ins Verhör. Doch nachdem das Mordopfer Lehnhoffals Undercover-LKA-Mitarbeiter enttarnt wird, bewegen sich dieErmittlungen plötzlich in eine völlig andere Richtung."Wilsberg" wird von der Warner Bros. ITVP Deutschland Köln imAuftrag des ZDF hergestellt (Produzenten sind Anton Moho und Sabinede Mardt). Die Dreharbeiten für die beiden Episoden dauernvoraussichtlich bis 12. Mai 2017. Die Sendetermine sind noch offen.Martin R. Neumann ist der verantwortliche ZDF-Redakteur.https://www.zdf.de/filme/wilsberghttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimi