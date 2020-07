Mainz (ots) - Die Streifenpolizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) sind wieder im Einsatz: In Leer/Ostfriesland, Köln und Umgebung entstehen derzeit zwei neue Filme der ZDF-Samstagskrimireihe "Friesland". Georg Ludy schrieb das Buch zum Film mit dem Arbeitstitel "Der große Waal", Mariann Kaiser zum Krimi mit dem Arbeitstitel "Bis aufs Blut". Thomas Durchschlag führt Regie.In "Der große Waal" verschwindet Investmentmanager Johann Waal (Andreas Windhuis) bei einem Besuch in Leer spurlos. Kriminalhauptkommissar Brockhorst (Felix Vörtler) tobt, und Bestatter Habedank (Holger Stockhaus) hat ein Problem. Schließlich hatte er eine größere Summe für die Unternehmer-Witwe Vera Tillich (Tatja Seibt) in Waals Projekt, den "Friesland Valley Technologiepark", investiert. Nun fordert die Dame ihr Geld zurück, doch das ist ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt. Als Waal tot in Habedanks Leichenwagen entdeckt wird, wird dieser zum Hauptverdächtigen. Die Leiche muss untersucht werden. Doch ausgerechnet jetzt ist Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) auf Fortbildung, und ihre neue Mitarbeiterin Melanie Harms (Tina Pfurr) weigert sich, bei den Ermittlungen zu helfen.In "Bis aufs Blut" entpuppt sich ein Polizeieinsatz von Süher und Henk als falscher Alarm: Von einem angeblich im Keller eingesperrten Einbrecher fehlt jede Spur - Hanno Schlüter (Alexander Beyer) leidet offenbar unter Verfolgungswahn. Doch dann wird Schlüters Frau Femke (Anja Pahl), eine Wissenschaftlerin für maritime Biotechnologie, tot aufgefunden. Neben Femkes Assistentin Linda Sjöberg (Mersiha Husagic) gerät auch Paartherapeut Julian Vinck (Sebastian Achilles) in den Fokus der Ermittlungen. Und Brockhorst macht einen überraschenden Fund: Das Haus des Opfers wurde tatsächlich überwacht. Hat Schlüters Paranoia womöglich doch einen wahren Kern?In weiteren Rollen spielen Yunus Cumartpay, Genija Rykova, Florian Stetter, Dennenesch Zoudé, Jochen Matschke und andere. Es produziert Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH, Anton Moho, Köln. Martin R. Neumann und Florian Weber sind die verantwortlichen ZDF-Redakteure. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 16. Oktober 2020. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 669-85180; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/friesland"Friesland" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/frieslandWeitere laufende und wieder aufgenommene Dreharbeiten des ZDF: https://kurz.zdf.de/5ih/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4665892OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell