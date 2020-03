Mainz (ots) - Im hessischen Bad Wildungen, in Hamburg und in Niedersachsenfinden derzeit die Dreharbeiten für die schwarze Komödie "Das schwarze Quadrat",einer Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, statt. Unterder Regie von Peter Meister, der auch das Drehbuch schrieb, spielen BernhardSchütz, Jacob Matschenz, Sandra Hüller und andere.Der alternde Kunstdieb Vincent Kowalski (Bernhard Schütz) hat das berühmte,millionenschwere Gemälde "Das schwarze Quadrat" gestohlen - sein wirklichletzter Coup vor dem Ruhestand. Das Bild soll auf einem Kreuzfahrtschiff an dieKäufer übergeben werden. Vincent und sein junger, unerfahrener Partner Nils(Jacob Matschenz) warten vergeblich am Kreuzfahrtterminal auf ihren drittenKomplizen, der Tickets und gefälschte Pässe mitbringen sollte.Um auf das Schiff zu kommen, überwältigen sie kurzerhand zwei Männer. An Bordstellt sich heraus: Die ausgeraubten Männer waren Teil des Showprogramms.Vincent und Nils müssen deren Rollen einnehmen und nun als David-Bowie- undElvis-Presley-Doubles auftreten. Trotz ihrer verzweifelten Bemühungen, nichtaufzufliegen, bekommen bald mehrere Crewmitglieder Wind von der wahren Identitätder beiden und dem Wert ihres Diebesgutes. An Bord entbrennt eine wildeKatz-und-Maus-Jagd um "Das schwarze Quadrat", in deren Verlauf Vincent zumersten Mal begreift, was er wirklich braucht: einen Freund."Das schwarze Quadrat" ist eine Produktion der FRISBEEFILMS GmbH & Co KG(Produzenten: Manuel und Alexander Bickenbach), in Koproduktion mit derZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel und ARTE, gefördert von HessenFilm,Nordmedia, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Deutscher Filmförderfond,Deutscher Filmförderfond. Verantwortliche Redakteure sind Christian Cloos (ZDF),Olaf Grunert (ZDF/ARTE) und Daniela Muck (ARTE G.E.I.E). Gedreht wirdvoraussichtlich bis 27. März 2020. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasschwarzequadrathttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4543181OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell