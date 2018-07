Mainz (ots) -Seit Dienstag, 17. Juli 2018, finden die Dreharbeiten für die neueachtteilige satirische Web- und TV-Serie "In bester Verfassung"statt, die im TV-Labor Quantum der ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleineFernsehspiel entwickelt wurde. Regie führt Joseph Bolz, das Buchstammt von Joseph Bolz und Fabian Siegismund. Die Hauptrollenübernehmen Gudrun Landgrebe ("Rossini", "Vendetta", "Weinberg") undUke Bosse ("Ostfriesisch für Anfänger"). In Nebenrollen spielen:Tayfun Baydar ("GZSZ"), Alexis Kara ("heute-show"), Oliver Kleinfeld("Krude TV") und Fabian Siegismund. Gedreht wird in Ruppichteroth undWiehl, im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen.Zwei Verfassungsschützer wollen mit nicht immer ganz sauberenMitteln ihren Job retten. So erfinden sie eine islamistischeTerrorbedrohung, die zu ihrem Unglück allerdings ernst genommen wird.Eine Explosion und viele Verwicklungen später ist aus dembeschaulichen Dorf Niederlützel der Inbegriff von Wutbürgertum undRechtsruck geworden. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle.Damit persifliert "In bester Verfassung" im kleinen provinziellenBiotop eine politische Entwicklung, die inzwischen europaweit zubeobachten ist."In bester Verfassung" wurde von Joseph Bolz (De Changeman),Fabian Siegismund (Battle Bros.) und Martin Brindöpke ("Switchreloaded") entwickelt. Ausführender Produzent ist Warner Bros ITVPDeutschland im Auftrag von ZDF/Quantum, Das kleine Fernsehspiel. DieRedaktion liegt bei Lucas Schmidt und Christian Cloos (ZDF/Das kleineFernsehspiel). Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 8. August 2018.Die Serie wird im ZDF gesendet sowie in der ZDFmediathek und beiYouTube zu sehen sein. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/inbesterverfassungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell