Mainz (ots) -Am Silvretta-Stausee in Österreich haben die Dreharbeiten zu einerneuen ZDF-Serie für Kinder und Jugendliche begonnen. Gastgeber TommyScheel erlebt in acht Folgen "Draußen schlafen - der Bettkampf"gemeinsam mit Jugendlichen das Abenteuer Übernachtung unter freiemHimmel.Für viele ein großes Wagnis: eine Nacht draußen verbringen, stattim warmen Haus. Vor allem, wenn der Schlafplatz an soaußergewöhnlichen Orten liegt wie auf dem Rasen einesFußball-Stadions, auf einer Baumkrone oder auf einem Floß in einemSee. In jeder Folge dürfen zwei Jugendliche zusammen mit ihremGastgeber Tommy Scheel übernachten. Das Besondere dabei: Das bequemeBett bietet nur für den Platz, der einen anspruchsvollen Wettkampffür sich entscheidet und seinen Platz bei einem weiteren Kräftemessenin der Nacht verteidigt. Der andere Mitstreiter übernachtet sehrunbequem und ortstypisch, beispielsweise in einem Schlafsack auf demBoden im Moor, im Zoo oder auf einer Skipiste."Draußen schlafen - der Bettkampf" lässt den Zuschauer miterleben,was die jungen Protagonisten fernab vom heimischen Schlafzimmererleben, und vermittelt in den Wettkämpfen ortstypisches Wissen aufspielerische Weise. Das Format basiert auf einer Konzeptidee derVisual Bridges AG Köln im Auftrag des ZDF. Verantwortlicher Redakteurim ZDF ist Klaus Wersin. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nichtfest.http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/draussenschlafenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell