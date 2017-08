Mainz (ots) -In Berlin haben die Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Web- undTV-Sitcom mit dem Arbeitstitel "Just Push Abuba" begonnen, in derdrei WG-Mitglieder ein Zimmer ihrer Berliner Mietwohnung über eineOnline-Plattform anbieten, um ihr chaotisches Leben zu finanzieren.Die Serie wurde im TV-Labor "Quantum" der ZDF-Redaktion Das kleineFernsehspiel entwickelt. In den Hauptrollen spielen die Griechin ElliTringou, der Deutsche Anton Weil und der Deutsch-Koreaner Joon Kim.In Gastrollen sind außerdem Wilson Gonzalez Ochsenknecht, HannsZischler, Friedrich Liechtenstein, Louis Held und der YouTuber TorgeFresh zu sehen. Regie führen Joya Thome, Benjamin Cantu und Dieu HaoDo nach den Büchern von Jana Burbach, Niko-Schulz Dornburg, WiktorPiatkowski, Jasper Marlow und Korbinian Hamberger.Aus Geldnot und in Sorge, vom Hauseigentümer vor die Tür gesetztzu werden, haben die chaotischen WG-Bewohner Toni, Lucia und Joonkurzerhand beschlossen, ihr Berliner Zimmer über das Internetunterzuvermieten. So lernen sie nicht nur jede Menge skurrile Gästekennen, sondern bringen ihr Leben in ein noch größeres Durcheinanderals zuvor.Die mehrheitlich auf Englisch gedrehte Web- und TV-Sitcom ohneGeoblocking richtet sich an ein internationales, junges Publikum undwird im ZDF ausgestrahlt sowie auf dem YouTube-Kanal "ZDFlachbar" undin der ZDFmediathek zu sehen sein. Ausführender Produzent ist dieLUPA FILM GmbH im Auftrag von ZDF/Quantum, Das kleine Fernsehspiel,und der HR Neue Medien im ZDF. Die Redaktion liegt bei BurkhardAlthoff (ZDF/Das kleine Fernsehspiel). Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 30. August 2017, Start- und Ausstrahlungstermineim ZDF stehen noch nicht fest."Just Push Abuba" ist nach "Familie Braun" die zweite Web- undTV-Serie, die im TV-Labor "Quantum" der ZDF-Nachwuchsredaktion Daskleine Fernsehspiel entwickelt wurde.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell