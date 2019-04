Mainz (ots) -Derzeit entsteht für das ZDF in München die neue Factual-Reihe"Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Fotos". In acht Folgen tretenSchüler zwischen 15 und 16 Jahren aus mehreren Schulen in Deutschlandin einem Foto-Wettbewerb gegeneinander an, um die Vielfalt derLebenswelt Schule in Deutschland darzustellen. Die Ausstrahlung istbei KiKA im Rahmen des Themenschwerpunkts "Respekt für meine Rechte!Schule leben!" für September 2019 geplant.Schüler aus ganz Deutschland haben sich mit ihren Fotos beworben.Sechs Finalisten treffen in München auf ihren ersten Coach: Fotografund Influencer Benjamin Jaworskyj. Er stellt die Jugendlichen vorihre erste fotografische Herausforderung und bewertet ihre Fotos. ImAnschluss reisen die Teilnehmer zu weiteren Challenges an diejeweiligen Schulen in Dresden, Ochtrup, Petershagen, Köln, Gübly undAlzey. Dabei werden sie von professionellen Fotografen und Expertenunterschiedlicher Genres gecoacht und bewertet. Auf dieNachwuchsfotografen und ihre Schulen warten attraktive Preise, eineJury kürt im Finale das "Beste Foto"."Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Foto" ist eine Produktionder south & browse München im Auftrag des ZDF. Die verantwortlicheZDF-Redaktion haben Katharina Galle und Dorothee Herrmann. Gedrehtwird voraussichtlich bis Anfang Juni 2019.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kameraheldenZDFtivi für Kinder in der ZDFmediathek: https://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell