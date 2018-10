Mainz (ots) -Eine Kölnerin zwischen Sportschule und Landleben: In Miesbach undReichersbeuern laufen die Dreharbeiten für die ersten zwei Filmeeiner neuen ZDF-Reihe mit dem Arbeitstitel "Gipfelstürmer - DasBerginternat". Im Zentrum der Geschichten steht Nele, die eineinmaliges Jobangebot in einem Sportinternat im bayerischenVoralpenland annimmt. Neben Maya Haddad als Nele stehen KatjaWeitzenböck, Felix von Manteuffel, Moritz Otto, Franziska Schlattner,Benito Bause und viele andere vor der Kamera. Regie führt JakobSchäuffelen, die Drehbücher schrieben Sven Hasselberg, KerstinPistorius und Anna Tebbe.Die engagierte Sozialpädagogin Nele Seitz aus Köln soll in demaufstrebenden Sportinternat Schloss Bergbrunn Teil des Kompetenzteamsfür jugendliche Leistungssportler werden. Direktorin Gitta Engel(Katja Weitzenböck) war Neles Mentorin im Studium und will sie nacheinem Mobbing-Vorfall unbedingt für das Internat gewinnen. Doch Sportist nicht mehr wirklich Neles Metier, das hat sie vor vielen Jahrenhinter sich gelassen. Von den ehrgeizigen Kollegen skeptisch beäugt,gewinnt sie dennoch bald das Vertrauen der Schüler. Denn Nele hateinen feinen Instinkt für den Unterschied zwischen gesundem Ehrgeizund übersteigertem Leistungswahn. Auch privat eröffnen ihr dasLandleben und interessante Bekanntschaften im Dorf neue Perspektiven."Gipfelstürmer - Das Berginternat" ist eine ZDF-Auftragsproduktionvon all in production GmbH (Produzentin: Annette Reeker). DieRedaktion im ZDF hat Anika Kern. Voraussichtlich dauern dieDreharbeiten bis Mitte November 2018, ein Sendetermin steht nochnicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, oder überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gipfelstuermerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell