Mainz (ots) -In Köln und Leverkusen haben die Dreharbeiten für 22 neue Folgender ZDF-Klinikserie "Bettys Diagnose" begonnen. Die Vorabendserie istaus Sicht der kompetenten, resoluten und streitbaren KrankenschwesterBetty erzählt und zeigt einen bunten Krankenhaus-Kosmos.Beim Dreh zur vierten Staffel wird die Rolle der Schwester Bettyneu besetzt: Annina Hellenthal steht fortan als Schwester Betty Weissvor der Kamera. Als Nachfolgerin von Betty Dewald hat es die neueStationsschwester zunächst nicht leicht. Doch mit ihrer patenten undempathischen Art kann sie schon bald die Kolleginnen und Kollegen fürsich gewinnen: Betty sagt, was sie denkt, und tut, was sie sagt.Ärzte sind für sie keine Götter in Weiß, und Patienten sind zu allererst Menschen mit Gefühlen, Ängsten und Wünschen. So ist die Diagnosedes zuständigen Arztes das eine, die Diagnose der StationsschwesterBetty das andere.In weiteren Rollen spielen Eric Klotzsch, Sybille J. Schedwill,Claudia Hiersche, Florian Fitz, Rona Özkan, Ercan Durmaz, AlexanderKoll, Alvar Goetze, Lore Richter und andere. Regie führen KlausKnoesel, Oliver Muth, Seyhan Derin, Jurij Neumann, Ulrike Hamacherund weitere."Bettys Diagnose" wird von Network Movie, Köln, realisiert.Produzent ist Wolfgang Cimera. Die Redaktion im ZDF haben BastianWagner und Heike Lagé. Gedreht wird bis Dezember 2017. Die neuenFolgen mit Annina Hellenthal als "Schwester Betty" werdenvoraussichtlich ab Herbst 2017 ausgestrahlt.Am 7. April 2017, 19.25 Uhr (in der Mediathek bereits ab 31.März), zeigt das ZDF die letzte Folge mit Bettina Lamprecht als"Betty Dewald" mit dem Titel "Verpasste Chancen": Die Stimmung in derKarlsklinik ist auf dem Nullpunkt. Betty erwartet, dass Dr. Behring(Maximilian Grill) zu Geschehnissen der vergangen Nacht Stellungbezieht, Talula (Carolin Walter) hat mit Dr. Lewandowski (EricKlotzsch) so ihre Probleme, und Lizzy (Theresa Underberg) bangt nochimmer um ihren Verbleib an der Klinik.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/bettysdiagnosePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell