Mainz (ots) -Pubertät ist, wenn aus bezaubernden Wesen plötzlich unberechenbareMonster werden. Noch bis Anfang Juni finden in Potsdam, Berlin undUmgebung Dreharbeiten für die sechsteilige ZDF-Familienserie "DasPubertier" frei nach dem gleichnamigen Bestseller von Jan Weilerstatt.Unter der Regie von Oliver Schmitz und Uwe Janson spielen PasqualeAleardi, Chiara Schoras, Mia Kasalo, Levi Eisenblätter, GiselaSchneeberger, Dietrich Hollinderbäumer, Henriette Richter-Röhl, AnicaDobra, Annette Frier und andere. Die Drehbücher stammen von DavidUngureit, Alexandra Maxeiner und Marc Terjung.Jan Weiler, Journalist und Schriftsteller: "Endlich bekommt 'DasPubertier', was es verdient: eine TV-Serie! Dafür haben die Autorenmein kleines Universum aus sämtlichen Kolumnen erweitert und eineneue ganz eigene Welt erschaffen, die mir sehr gefällt. Und ich binstolz darauf, dass diese kleine Welt ab Herbst im ZDF zu besichtigenist."Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Jan (Pasquale Aleardi),liebevoller Familienvater und Kolumnenschreiber. Mit seiner Frau Sara(Chiara Schoras) und den beiden Kindern Carla (Mia Kasalo) und Nick(Levi Eisenblätter) hat er sich in einem angenehmen undüberschaubaren Leben eingerichtet. Alles könnte so schön sein, wennbei der 13-jährigen Carla nicht die Pubertät ausgebrochen wäre. Voneinem Tag auf den anderen hat sich das freundliche und entzückendeMädchen in eine junge Dame verwandelt, die ein erstaunliches und bisdato unerkanntes Talent für Drama, schmerzhafte Wahrheiten undlaunisches Rumgezicke entwickelt hat.Und dann sind da noch Oma und Opa, Jans Eltern: Gisela (GiselaSchneeberger) und Eberhard (Dietrich Hollinderbäumer). Eberharderlebt gerade mit einer ehemaligen Klassenkameradin von Jan seinenzweiten Frühling. Jans Schwester Julia (Henriette Richter-Röhl)hingegen, die sich als Architektin um das neue Familienhaus kümmert,wächst gerade alles über den Kopf. Doch die größte der "Baustellen",um die sich Jan kümmern muss, ist Carla, das Pubertier!Die sechsteilige Serie "Das Pubertier" ist eineZDF-Auftragsproduktion der UFA FICTION. Produzenten sind MarkusBrunnemann und Joachim Kosack. Die Redaktion liegt bei Heike Lagé undSilvia Hubrich. Die Serie wird voraussichtlich im Herbst 2017gesendet.