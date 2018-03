Mainz (ots) -Die Rettung der von Nazis geraubten Kunstschätze imösterreichischen Altaussee ging in die Geschichte ein: Seit wenigenTagen entsteht an Originalschauplätzen im Salzkammergut und in Bayernfür ZDF, ORF und ARTE der Fernsehfilm "Ein Dorf wehrt sich - DasGeheimnis von Altaussee". In den Hauptrollen stehen Fritz Karl,Brigitte Hobmeier, Harald Windisch, Francis Fulton-Smith, OliverMasucci, Philipp Hochmair und Verena Altenberger vor der Kamera. DasDrehbuch stammt von Gabriela Zerhau, die auch Regie führt.Die letzten Kriegstage 1945: Während die Alliierten näher rücken,herrscht im Bergdorf Altaussee das unerbittliche Nazi-Regime.Weltberühmte Kunstwerke, allesamt NS-Raubkunst, werden imSalzbergwerk eingelagert - als Exponate für das geplante"Führermuseum". Bewacht von Soldaten schleppen Bergleute kostbareGemälde und Skulpturen in den Stollen. Unter ihnen: JosefRottenbacher (Fritz Karl), der auf das Ende des Krieges hofft undversucht, sich aus allem herauszuhalten. Im Gegensatz zu seinembesten Freund Franz Mitterjäger (Harald Windisch) und dessen FrauElsa (Brigitte Hobmeier), die im Gebirge heimlich Deserteureversorgen. Trotz aller Vorsicht gerät Mitterjäger ins Visier derGestapo. Kurz vor der Kapitulation ordnet der fanatische GauleiterEigruber (Philipp Hochmair) die Sprengung der Salzmine an, um dieKunstwerke zu vernichten, bevor sie dem Feind in die Hände fallen.Doch die Bergleute leisten Widerstand."Ein Dorf wehrt sich - Das Geheimnis von Altaussee" ist eineKoproduktion der Hager Moss Film GmbH (Produzentinnen: Kirsten Hagerund Anja Föringer) und der Mona Film Produktion GmbH (Produzenten:Thomas Hroch und Gerald Podgornig) gefördert durch den FFF Bayern,Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds imAuftrag von ZDF, ORF und ARTE. Pit Rampelt ist der verantwortlicheZDF-Redakteur, beim ORF sind es Dr. Klaus Lintschinger und JuliaSengstschmid. Die Dreharbeiten dauern bis 24. April 2018, einSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/eindorfwehrtsichPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell