Mainz (ots) -Unter der Regie und nach dem Drehbuch von Lars Becker haben amFreitag, 3. März 2017, in Hamburg die Dreharbeiten zu demZDF-Polizeifilm mit dem Arbeitstitel "Zum Sterben zu früh II - Reichoder tot". begonnen.Der Wunsch, das ungewöhnliche Kommissars-Duo Diller & Kessel ausder Romanverfilmung "Unter Feinden'" wieder auf die Hamburger Straßenzu schicken, war der Ausgangspunkt für das Prequel "Zum Sterben zufrüh". Lars Becker gewann dafür den Deutschen Fernsehpreis 2016 inder Kategorie "Beste Regie". Und auch in "Zum Sterben zu früh II -Reich oder tot" wird eine Ballade über Freundschaft und Verraterzählt, in der die Darsteller Fritz Karl, Nicholas Ofczarek, JessicaSchwarz, Anna Loos, Martin Brambach, Sahin Erymillaz, Narges Rashidi,Melika Foroutan, Francis Fulton-Smith und andere brillieren können.Mario Diller (Nicholas Ofczarek) und Erich Kessel (Fritz Karl)sind wieder da: Kessel lebt inzwischen in Scheidung, hat sich abervorgenommen, Claire (Jessica Schwarz) und die Kinder zurückzugewinnenund ist deshalb seit Monaten clean. Das glaubt ihm aber nicht einmalsein bester Freund Diller. Die beiden erfahren, dass ihr "alterSpezi" Mohammed (Sahin Eryilmaz) mit seinen Kumpeln Abdel und Randyunterwegs ist, um eine Bank zu überfallen â^' ausgerechnet die, beider auch Kessel Kunde ist. Weshalb der den Filialleiter soforttelefonisch warnt. Aber der Banker nimmt die Warnung nicht ernst,sondern reicht den Hörer an Kessels Exfrau Claire weiter, derenKreditantrag für die Operation ihrer erkrankten Tochter Ruby (CyaEmma Blaack) er gerade abgelehnt hat. Die Gangster überfallen dieFiliale und nehmen auf der Flucht Ruby als Geisel. Das kranke Mädchenerleidet einen Krampfanfall, fällt ins Koma und landet auf derIntensivstation. Kessel rast zu Mohammeds Handyladen, wo die Tätergerade das erbeutete Geld zählen. Abdel kann fliehen. Als Randy seineWaffe zieht, schießt Kessel auf ihn.Bei der Untersuchung durch Staatsanwältin Soraya (Melika Foroutan)belastet Mohammed Kessel schwer und widerspricht dessenNotwehr-Behauptung. Als auch noch bekannt wird, dass die Beute nichtkomplett ist, fällt der Verdacht sofort auf Kessel. Dann findetKessel heraus, dass Claire eine Affäre mit Diller hat. Als ob dasnicht alles schon schlimm genug wäre, werden bei Kessel Koksbriefchenentdeckt - er kommt in Haft. Vom Gefängnis aus kann Kessel nichtstun, um seine Unschuld zu beweisen und seine Familie zu schützen. Ernimmt seinen alten Freund Diller in die Pflicht, dies an seinerStelle zu tun.Produziert wird "Zum Sterben zu früh II - Reich oder tot" vonNetwork Movie, Köln, Wolfgang Cimera und Bettina Wente. Die Redaktionim ZDF liegt bei Daniel Blum. Gedreht wird voraussichtlich bis 6.April 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.