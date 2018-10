Mainz (ots) -Derzeit finden in Berlin die Dreharbeiten für die dritte undabschließende Staffel der ZDF-Serie "SCHULD nach Ferdinand vonSchirach" statt. Als Vorlage dienen wieder vier Kurzgeschichten desBestseller-Autors Ferdinand von Schirach - aus "Schuld" sowie aus dem2018 erschienen Band "Strafe". Die Drehbücher stammen von AnnikaTepelmann, André Georgi, Niels Holle und Jan Ehlert. Regisseur NilsWillbrandt arbeitet erstmals an dem Format und inszeniert vierpackende Folgen. Neben Moritz Bleibtreu spielen in den HauptrollenOliver Masucci, Milan Peschel, David Bennent, Elisa Schlott undVerena Altenberger. Zur weiteren Besetzung gehören Benno Fürmann,Stefanie Stappenbeck, Sascha Alexander Gersak, Katharina Lorenz,Harald Schrott, Sami Nasser, Michael Klammer, Birge Schade, AndreasGuenther, David Schütter und viele weitere.Im Zentrum der Geschichten steht die Frage, wie die Schuld einesMenschen zu wiegen sei. Anwalt Friedrich Kronberg (Moritz Bleibtreu)wird erneut mit außergewöhnlichen Fällen und moralischen Konfliktenkonfrontiert.So vertritt Kronberg eine junge Frau (Elisa Schlott), die wegenKindstötung vor Gericht kommt, während sie selbst fast noch ein Kindist und mit einem schwerwiegenden Trauma zu kämpfen hat.Ein Mann (Milan Peschel) wird wegen schwerer Körperverletzungangeklagt und besteht darauf, in Notwehr gehandelt zu haben, um seineFreundin zu verteidigen - diese ist jedoch kein Mensch, sondern einelebensechte Sexpuppe.Ein Angestellter (David Bennent), der sich übersehen undhintergangen fühlt, wird durch einen Zufall in ein Drogengeschäftverwickelt und findet ausgerechnet im Gefängnis doch noch zu seinerwahren Größe.In der letzten Folge der Staffel trifft Kronberg seinenJugendfreund Richard (Oliver Masucci) wieder. Die tragischeGeschichte seiner Ehe stürzt Richard in eine tiefe Krise und lässt inKronberg Zweifel an der eigenen Berufung aufkommen.Oliver Berben und Jan Ehlert produzieren das Format für dieBerliner MOOVIE GmbH. Günther van Endert ist der verantwortlicheZDF-Redakteur. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/SchuldPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell