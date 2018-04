ZDF dreht True-Crime-Serie in Lichtenberg und Umgebung (FOTO)

Mainz (ots) -Bis heute gehört der Mord an der neunjährigen Peggy Knobloch zu denmysteriösesten Kriminalfällen Deutschlands. Die sechsteiligedokumentarische Serie mit dem Arbeitstitel "Höllental", die derzeitin Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspielentsteht, geht der Frage nach: Was geschah mit dem Mädchen? Autorinund Regisseurin Marie Wilke hat bereits seit Längerem Kontakt zuProtagonisten, die auf verschiedene Weise mit diesem Kriminalfall zutun hatten oder haben.Am 7. Mai 2001 verschwindet die neunjährige Peggy Knobloch ausLichtenberg in Oberfranken. Eine beispiellose Suche nach dem kleinenMädchen bleibt erfolglos. Im Jahr 2004 scheint der Fall gelöst: UlviKulac wird wegen Mordes verurteilt. Doch nach zehn Jahren Haft wirdder Prozess neu aufgerollt und Kulac freigesprochen. Das Verschwindenvon Peggy Knobloch bleibt ein Rätsel und der Täter weiterhin auffreiem Fuß. Am 2. Juli 2016 findet ein Pilzsammler das unvollständigeSkelett des Kindes in einem abgelegenen Waldstück, 15 Kilometer vonLichtenberg entfernt. Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen.Die Doku-Serie wird von der Kundschafter Filmproduktion GmbH,Produzent: Dirk Engelhardt ("Eichwald, MdB"), in Zusammenarbeit mitdem ZDF produziert, gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg,Nordmedia Film- und Mediengesellschaft und der Film- undMedienstiftung NRW. Lucas Schmidt und Jörg Schneider sind dieverantwortlichen ZDF-Redakteure. Gedreht wird voraussichtlich bisDezember 2018 in und um Lichtenberg. Die Sendetermine im ZDF stehennoch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell