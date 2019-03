Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Vom Versuch, einen geplanten Suizid zu verhindern, erzählt die vonder ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel koproduzierte Tragikomödiemit dem Arbeitstitel "Irgendwann ist auch mal gut". Sie wird seitMontag, 11. März 2019, in Ludwigsburg, Stuttgart und Umgebunggedreht. Regie führt Christian Werner nach einem Drehbuch von DanielBickermann; die Vorlage stammt von Katharina Kress. Es spielen FabianHinrichs, Michael Wittenborn, Franziska Walser, Maresi Riegner undJulia Richter.Bestatter Karsten (Fabian Hinrichs) pflegt in seinem routiniertenAlltag mehr Kontakt zu den Toten als zu den Lebenden. Als ihm seineMutter (Franziska Walser) und sein an Parkinson erkrankter Vater(Michael Wittenborn) beim Weihnachtsessen mitteilen, dass sie sichselbstbestimmt zum Jahreswechsel das Leben nehmen werden, gerät seinLeben in den Ausnahmezustand. Karsten bleiben nur sieben Tage, um diebeiden vom Suizid abzubringen. Dabei gerät er in immer bizarrereSituationen und zunehmend in Konflikt mit den beiden eigenwilligenSenioren. In seiner Verzweiflung sucht er sogar Hilfe bei derScheidungsanwältin (Julia Richter) seiner Frau. Gleichzeitig mussKarsten weiterhin im Bestattungsinstitut arbeiten, um seine zwanghaftlebensfrohe Auszubildende (Maresi Riegner) davon abzuhalten, seinenLaden komplett umzukrempeln. Zu allem Überfluss quält ihn einMagenleiden, das ihm Nacht für Nacht den Schlaf raubt. Es könnte seinLeben noch früher beenden als seine Eltern das ihre."Irgendwann ist auch mal gut" ist eine Produktion von VenicePictures GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel(Redaktion: Burkhard Althoff), gefördert von der MFGBaden-Württemberg. Die Produktion wird ressourcenschonenddurchgeführt. Gedreht wird voraussichtlich bis 8. April 2019. EinSendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell