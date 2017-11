Mainz (ots) -In Koproduktion mit dem Kleinen Fernsehspiel des ZDF findenderzeit in Berlin die Dreharbeiten zu einer Tragikomödie mit demArbeitstitel "Doch wir lächeln zurück" statt. Ein junger Mann hatschon sein Leben lang Angst vor dem Sterben, da begegnet er einesNachts dem Tod. Ein faustisch-bizarrer Trip beginnt. Es spielen NoahSaavedra, Vanessa Loibl und Marko Mandic. Regie führt Xaver Xylophon,der zusammen mit Ariana Berndl auch das Drehbuch schrieb.Der junge neurotische Musiker Juri (Noah Saavedra) hat Angst vordem Sterben - und somit Angst vor dem Leben. Das war schon immer so,zumindest seit er sich erinnern kann. Panikattacken undhypochondrische Anfälle sind seine täglichen Begleiter. Juri lebtseine emotionalen Regungen nicht in zwischenmenschlichen Begegnungenaus, sondern lieber in seiner Musik. Eines Abends wird er von einembesonders schlimmen Angstzustand eingeholt. Er flieht von zu Hause indie winterliche Nacht und sucht Trost in einem nahe gelegenenAutomatenkasino. Statt zur Ruhe zu kommen, läuft Juri dem "Tod" inPerson (Marko Mandic) in die Arme. Er folgt ihm in faustischer Manierauf eine skurrile Reise durch die Nacht. Der "Tod" entpuppt sich alswortgewandter, schwarzhumoriger Despot, aber auch als notorischerAuto- und Fahrraddieb und führt Juri gegen dessen Willen von einemabsurden Erlebnis zum nächsten. Als die beiden unterwegs der toughenNina (Vanessa Loibl) begegnen, die dem Tod mit ihrer Schlagfertigkeitordentlich Paroli bietet, überlegt Juri, ob die Liebe möglicherweisedazu in der Lage ist, den Tod zu überwinden."Doch wir lächeln zurück" wird produziert von Komplizen Film,Produzenten sind Janine Jackowski, Jonas Dornbach und Maren Ade.Gedreht wird voraussichtlich bis 20. Dezember 2017. Die ZDF-Redaktionhat Lucas Schmidt. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dochwirlaechelnzurueckPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell