Mainz (ots) -Seit Anfang November 2018 laufen in der Ukraine die Dreharbeitenfür einen Spielfilm mit dem Arbeitstitel "Sumpfland", eineKinokoproduktion des ZDF mit Telepool. Die packendeKriminalgeschichte wird inszeniert von Genre-Experte Christian Alvart("Dogs of Berlin", "Abgeschnitten", "Steig.Nicht.Aus!","Antikörper"), der auch für die Kamera verantwortlich zeichnet. DasDrehbuch von Christian Alvart und Siegfried Kamml basiert auf demPlot des spanischen Spielfilms "La Isla Minima" von AlbertoRodriguez, der für dieses Werk in seiner Heimat zehnmal mit demspanischen Filmpreis Goya ausgezeichnet wurde.Ostdeutschland im Herbst 1992. Die beiden Kommissare Patrick(Trystan Pütter) und Markus (Felix Kramer) werden an die Odergeschickt, um dort das spurlose Verschwinden von zwei Schwesternaufzuklären. Aber das Leben in den abgelegenen Winkeln im OstenDeutschlands gehorcht seinen eigenen Regeln. Die Ermittler versuchen,die verschworene Gemeinschaft aufzubrechen und den unübersichtlichenSumpf aus Lügen und Verbrechen auszutrocknen. Langsam kommen sie denTätern auf die Spur, geraten aber dabei selbst in große Gefahr.Die Hauptrollen in "Sumpfland" sind hochkarätig besetzt: TrystanPütter ("Ku'damm 56", "Toni Erdmann", "Parfum") ist alsidealistischer Kommissar Patrick und Felix Kramer ("Dark", "Dogs ofBerlin") als sein aufbrausender, zwielichtiger Partner Markus zusehen. Nora Waldstätten ("Die Toten vom Bodensee", "Die purpurnenFlüsse") spielt die Mutter der verschwundenen Mädchen. Leonard Kunz("Das Boot"), Marc Limpach ("Bad Banks"), Ludwig Simon ("Meineteuflisch gute Freundin") sowie Ben Hartmann - Frontmann der BerlinerBand "Milliarden" - haben die weiteren Rollen übernommen."Sumpfland" wird produziert von Siegfried Kamml (SyrrealEntertainment) und Christian Alvart. Jonathan Saubach (Telepool)fungiert als Koproduzent. Der Film wird gefördert vom DFFF. DieZDF-Redaktion liegt bei Doris Schrenner. Gedreht wird voraussichtlichbis 13. Dezember 2018. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sumpflandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell