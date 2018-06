Mainz (ots) -In Hamburg und Umgebung entsteht derzeit für das ZDF ein Thrillermit dem Arbeitstitel "Danowski - Blutapfel". Kommissar Adam Danowski(Milan Peschel) und sein Partner Andreas "Finzi" Finzel (AndreasDöhler) müssen einen mysteriösen Mord aufklären. Unterstützungerhalten sie von der jungen Kollegin Meta Jurkschat (Emily Cox).ImElbtunnel stauen sich wie immer zur Rushhour die Autos. Plötzlichhallt ein Schuss durch die Tunnelröhre. Ein Mann sackt getroffen überseinem Lenkrad zusammen. Vom Täter keine Spur. Das Drehbuch schriebAnna Tebbe nach den Motiven des Romans "Blutapfel" von Till Raether.Regie führt Markus Imboden; in den weiteren Rollen spielen FelixGoeser, Bettina Stucky, Isabella Parkinson, Sebastian Rudolph undandere.Die beiden Polizisten Danowski und Finzi befinden sichkarrieretechnisch nicht gerade auf der Überholspur: Danowski giltaufgrund seiner ständigen Kopfschmerzen und Aussetzer als nichtbelastbar, und Finzi kommt gerade aus dem Alkoholentzug zurück. Vonder resoluten Chefin (Oda Thormeyer) werden sie angewiesen, dieErmittlungen im Mordfall "Elbtunnel" im persönlichen Umfeld des Totendurchzuführen. Unterstützen soll sie die stets auf Dienstvorschriftenbedachte Kollegin Meta Jurkschat. Das Opfer, Oliver Wiebusch (PeterSchneider), führte ein scheinbar langweiliges Leben in einer tristenReihenhaussiedlung vor den Toren Hamburgs. Was ist das Motiv? Könntees eine Verwechslung sein? Einen von den Kollegen vermutetenBandenkrieg schließt Danowski aus, stattdessen entdeckt er WiebuschsVerbindung zur Urban-Explorer-Szene. Er und ein ominöser Explorernamens "Trickster" haben sich ein Wettrennen um die Entdeckung derurbanen "Lost Places" geliefert. Dann geschehen weitere Morde, undein amerikanischer Geheimdienst schaltet sich ein."Danowski - Blutapfel" ist eine Produktion der all-in-productionGesellschaft für Film- und TV-Produktion mbH, Annette Reeker,Producer ist Herwig Krawinkler. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 29. Juni 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/danowskiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell