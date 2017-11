ZDF dreht Thriller mit Josefine Preuß nach Bestseller von Elisabeth Herrmann (FOTO)

Mainz (ots) -Eine seltsame Erbschaft bringt die Studentin Nico Wagner (JosefinePreuß) von Berlin in ein entlegenes Dorf im Harz: Derzeit finden imHarz und in Berlin die Dreharbeiten zum ZDF-Thriller "Schattengrund"nach dem Bestseller von Elisabeth Herrmann statt. Harz-Landschaft undHarz-Mythen spielen in dem Film eine große Rolle. Elisabeth Herrmannschrieb auch das Drehbuch, Regie führt Dror Zahavi. Neben JosefinePreuß spielen Steve Windolf, Oliver Stokowski, Oliver Stritzel, TanjaSchleiff, Marie Anne Fliegel, Daniel Zillmann, Peter Kremer undandere.Ein Besen, ein Stein, eine Streichholzschachtel und dasgeheimnisvoll wirkende Haus "Schattengrund": Das ist die rätselhafteErbschaft einer verstorbenen Tante, die die Studentin Nico in dasentlegene Dorf Siebenlehen im Harz bringt. Nico hat als Kind ihreFerien hier verbracht, bis das Unglück geschah: Nicos Freundin FiliUrban starb bei einem winterlichen Ausflug der beiden Mädchen ineinem still gelegten Silberbergwerk. Nun schlägt Nico die geballteFeindschaft des Dorfes entgegen, wird sie doch für Filis Todverantwortlich gemacht. Sie hat zunächst keine Erinnerung an dasdamalige Geschehen. Eigentlich sollte sie den Ort besser wiederverlassen, aber ein Erdrutsch hat ihn von der Außenweltabgeschnitten. Nico überlebt einen Anschlag auf ihr Leben. Sie mussherausfinden, wer sie umbringen wollte und wirklich Schuld an FilisTod hat. Filis Eltern (Oliver Stokowski und Tanja Schleiff), eindörflicher Außenseiter (Daniel Zillman) und selbst der Pfarrer(Oliver Stritzel) verhalten sich in Nicos Augen verdächtig. EinzigLeon Urban (Steve Windolf), Filis Cousin, ist auf ihrer Seite. Mitseiner Hilfe begibt sich Nico auf eine gefährliche Spurensuche.Gedreht wird bis Mitte Dezember 2017. Produzentin ist KerstinSchmidbauer, Constantin Television GmbH (Executive Producer: OliverBerben). Die ZDF-Redaktion hat Günther van Endert. Ein Sendeterminsteht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/SchattengrundPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell