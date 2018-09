Mainz (ots) -Am Montag, 10. September 2018, haben die Dreharbeiten für denexperimentellen Science-Fiction-Spielfilm mit dem Arbeitstitel "DieLast geboren zu sein" begonnen. Der Film entsteht in Zusammenarbeitmit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Regie führt SandraWollner, die zusammen mit Roderick Warich auch das Drehbuch schrieb.Es spielen Dominik Warta, Ingrid Burkhard, Lena Watson und JanaMcKinnon.Ida (Lena Watson) ist ein Roboter in Gestalt eines Mädchens. IhrBesitzer ist Georg (Dominik Warta), der Ida nach dem Aussehen seinerTochter Elli (Jana McKinnon) hat anfertigen lassen. Georg liebt Idaüber alles und doch bleibt sie nur ein Abbild, eine Fiktion.Als Ida eines Tages auf ihr reales Vorbild trifft, entspinnt sicheine Odyssee, die immer weiter in die Perspektive des Roboters führtund den Blick einer Maschine auf die Welt offenbart."Die Last geboren zu sein" ist eine Produktion der Panama Film KGin Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, FilmakademieBaden-Württemberg und The Barricades, gefördert vom BKA Österreich,ORF, Abteilung Kunst und Kultur Niederösterreich, CINE ART Steiermarkund dem Magistrat der Stadt Wien. Die ZDF-Redaktion hat BurkhardAlthoff. Gedreht wird bis 28. September 2018 und voraussichtlich vom5. bis zum 23. November 2018 in Niederösterreich und in Wien. EinSendetermin im ZDF steht noch nicht fest.https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDF_DKFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell