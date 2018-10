ZDF dreht Samstagskrimi im Erzgebirge (FOTO)

Mainz (ots) -In Schwarzenberg, Freiberg und anderen Orten im Erzgebirge findenderzeit Dreharbeiten für einen ZDF-Krimi mit dem Arbeitstitel"Erzgebirgekrimi - Der Tote im Stollen" statt. In dem Samstagskrimimüssen Hauptkommissar Adam (Stephan Luca) und seine junge,deutsch-ungarische Assistentin Karina (Lara Mandoki) den Tod einesProfessors für Bergbau aufklären. In weiteren Rollen spielen TeresaWeißbach, Adina Vetter, Andreas Schmidt-Schaller und ChristianGrashof. Das Drehbuch stammt von Leo P. Ard und Rainer RobertJahreis. Regie führt Ulrich Zrenner.In einem ehemaligen Bergwerk im Erzgebirge wird Professor Dr. MaxHellmann von der Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) und ihremVater (Andreas Schmidt-Schaller) tot aufgefunden. Das Opfer lehrteBergbau an der Montanuniversität in Freiberg/Sachsen und beriet eineninternationalen Rohstoffkonzern bei gewinnversprechendenProbebohrungen nach einem vermutet großen Lithium-Vorkommen. UnterTatverdacht geraten zunächst Hellmanns Kollege Dr. Winkler (ArndKlawitter) und die Ehefrau des Opfers Kristin Hellmann (KatrinBühring).Bei ihren Ermittlungen werden die beiden Kommissare unterstütztvon Saskia Bergelt und der Rechtsmedizinerin Charlotte von Sellinn(Adina Vetter). Eine Aussage des Ladenbesitzers Erich Fichtner(Christian Grashof) bringt sie auf eine Spur, die bis zumUranerzabbau zu DDR-Zeiten führt. Dann kommt bei einem Autounfalleine ehemalige Studentin von Hellmann ums Leben.Gedreht wird im Erzgebirge bis Ende November 2018. Produzentensind Clemens Schaeffer und Gaby Jung (NFP) und Rainer Robert Jahreis(RJF). Die Redaktion im ZDF hat Pit Rampelt. Ein Sendetermin stehtnoch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dererzgebirgekrimiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell