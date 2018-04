Mainz (ots) -Fritzi Haberlandt spielt die Hauptrolle in der neuenZDF-Produktion mit dem Arbeitstitel "Maxxie ermittelt - Der Koch isttot". Die Dreharbeiten für den "Fernsehfilm der Woche" haben amDonnerstag, 5. April 2018, in Köln und Umgebung begonnen.In dieser Küche werden die Messer nicht nur zum Kochen gewetzt:Als der Koch eines gerade erst renovierten Restaurants erstochen undmit gebrochenem Genick im Müllcontainer gefunden wird, ist derSpürsinn von Kommissarin Maxxie Schweiger (Fritzi Haberlandt)gefragt. Mit ihren sympathisch-verschrobenen Verhörmethoden findetsie bald die ersten Spuren. So konkurrierten der ermordete Koch undzwei seiner Kollegen (Cornelia Gröschel, Serkan Kaya) um dieNachfolge des cholerischen Küchenchefs (Dirk Borchardt). Dessen Frauist nicht nur die Restaurantbesitzerin, sondern hatte auch einVerhältnis mit dem Koch. Und mit ihm teilte sie ein Geheimnis überdie Zukunft des Restaurants. Ein mysteriöser Gast, der vor dem Mordmit dem Opfer in Streit geraten war, erweitert die Runde derVerdächtigen. Dann wird ein weiteres Mitglied der Küchencrewumgebracht.Doch nicht nur die Ermittlungen setzen Maxxie unter Druck.Dummerweise soll sie auch noch die Feier zum Dienstjubiläum ihresChefs (Rudolf Kowalski) organisieren. Die unberechenbare undprovokante Art der Kommissarin kann dieser aber nur schwer ertragen.In weiteren Rollen spielen Fabian Busch, Oona von Maydell, ElisabethBaulitz, Peter Miklusz und andere.Markus Sehr führt Regie, das Drehbuch stammt von Stefan Rogall. Esproduziert Zieglerfilm Köln, Produzent ist Thorsten Flassnöcker.Martin R. Neumann ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis 7. Mai 2018. Ein Sendeterminsteht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/maxxieermitteltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell