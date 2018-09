Mainz (ots) -Derzeit entsteht für das ZDF in Berlin und Umgebung die Komödiemit dem Arbeitstitel "Der Sommer nach dem Abitur". Nach dererfolgreichen ZDF-Komödie "Mutter muss weg" ist dies die zweiteZusammenarbeit des Drehbuchautors Marc Terjung mit Bastian Pastewka.Regie führt Eoin Moore. Bastian Pastewka, Fabian Busch und Hans Löwverkörpern in diesem Ensemblefilm drei Freunde, die einem Jugendtraumnachhängen. In den weiteren Rollen spielen Pegah Ferydoni, Anneke KimSarnau, Alessija Lause, Julia Richter, Charly Hübner, Steffen Münsterund andere.Sie haben ihn verpasst, den magischen Sommer nach dem Abitur.Jetzt wollen sie ihn nachholen, denn die Lieblingsband ihrer Jugendist wieder auf Tour. Schon damals, vor mehr als zwanzig Jahren, wardie Band auf Tournee, und schon damals wollten sie zum Konzert. Jedemder Freunde kam etwas dazwischen, aber jetzt gelten keine Ausflüchte.So machen sich die drei Männer, Alexander (Bastian Pastewka), Paul(Hans Löw) und Ole (Fabian Busch), auf den Weg. Ihre alteFreundschaft wird dabei auf eine harte Probe gestellt, und jeder musssich unbequemen Wahrheiten stellen. Paul droht eine Gefängnisstrafewegen seiner Steuerschulden. Alexander will nicht wahrhaben, dassseine Frau ihn verlassen hat. Einzig Ole ist scheinbar derGlückspilz, erfolgreicher Autor von allerlei Ratgeberbüchern. Dasaber ist eine brüchige Fassade. So sind die drei mit ihren Problemenund ihren Vorstellungen von Leben, Jugend und Freundschaft unterwegs.Sie streiten sich, versöhnen sich und streiten sich, aber dasgemeinsame Ziel - das Konzert - hält sie zusammen. Dummerweise sinddie Karten, die Paul besorgt hat, gefälscht.Produziert wird "Der Sommer nach dem Abitur" von ZIEGLER FILM GmbH& Co. KG, Tanja Ziegler. Im ZDF liegt die Redaktion bei Elke Müller.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 26. Oktober 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF/Ansprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131-70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sommerabiturPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell