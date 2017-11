Mainz (ots) -Simone Thomalla steht derzeit gemeinsam mit Gesine Cukrowski,Nadine Wrietz und anderen in Hamburg und Amsterdam für eineZDF-Komödie mit dem Arbeitstitel "Amsterdam" vor der Kamera. JosephOrr führt Regie, das Buch schrieb Melanie Brügel.Anne (Simone Thomalla) und Nico sind ein glückliches Paar, bis einVerkehrsunfall Nico aus dem Leben reißt. Ein Jahr später hat Anne denVerlust noch nicht überwunden - sie scheut Gesellschaft, eine neueBeziehung kann sie nicht führen und ihren Beruf als Sommelière nurschwer ausüben. Sie hat seit dem Unfall ihren Geschmackssinnverloren. Dann erhält Anne die Rechnung eines Labors in Amsterdam, indem befruchtete Eizellen lagern, die Anne und Nico vor Jahreneinfrieren ließen. Nun hat sie die Möglichkeit, ein spätes Kind vonihrer großen Liebe zu bekommen. Kurzentschlossen macht sie sich inBegleitung ihrer besten Freundinnen Hilde (Gesine Cukrowski) undConny (Nadine Wrietz) auf den Weg nach Holland. Doch in Amsterdammerkt Anne schnell, dass ihre Freundinnen jede Menge eigene Problememitbringen. Turbulenzen bleiben nicht aus, und Annes schöner Planbekommt erste Risse.Es produziert die ndF Berlin GmbH, Produzent ist Hans-HinrichKoch. Wolfgang Grundmann ist der verantwortliche Redakteur im ZDF.Gedreht wird voraussichtlich bis 6. Dezember 2017. Ein Sendeterminsteht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/amsterdamPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell