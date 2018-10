Mainz (ots) -Michael Gwisdek, Michaela May, Ursula Karven, Anja Schiffel,Sandra Borgmann und Natalia Wörner gemeinsam vor der Kamera: AufMallorca laufen derzeit die Dreharbeiten für eine ZDF-Familienkomödiemit dem Arbeitstitel "Die Lehmanns und ihre Töchter". Regie führtMaria von Heland, die auch für das Buch nach einer Vorlage vonKirsten Peters verantwortlich zeichnet.Als Kurt Lehmann (Michael Gwisdek) einen Herzinfarkt erleidet unddaraufhin im Koma liegt, reisen seine drei Töchter Lotte (UrsulaKarven), Steffi (Anja Schiffel) und Rebecca (Sandra Borgmann) nachMallorca, um von ihrem Vater Abschied zu nehmen - und sich inPosition zu bringen, um das beträchtliche Erbe anzutreten. Kurts FrauRenate (Michaela May) will vor dem Tod ihres Mannes reinen Tischmachen. Sie beichtet sie ihm, dass Rebecca nicht seine Tochter ist.Alles läuft aus dem Ruder, als Kurt aus dem Koma erwacht: Er erinnertsich an die Beichte seiner Frau und ist plötzlich besessen von derschönen Inselbewohnerin Carla (Natalia Wörner) und einem altenOlivenhain. Seine Familie sieht das Erbe langsam entschwinden."Die Lehmanns und ihre Töchter" ist eine ZDF-Auftragsproduktionder Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenke, SabineJaspers). Die Redaktion im ZDF hat Verena von Heereman.Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten bis 7. November 2018, einSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dielehmannsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell