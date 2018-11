Mainz (ots) -Im Salzburger Land entsteht derzeit der ZDF-Fernsehfilm "Das Talder Mörder" mit Anna Unterberger und Fritz Karl in den Hauptrollen:Eine junge Frau arbeitet unter falschem Namen auf dem Hof einesMarmorbruchbesitzers, um die Wahrheit über den Tod ihres Vatersherauszufinden. Regisseur Peter Keglevic inszeniert das Familiendramanach dem Drehbuch von Dominique Lorenz. In weiteren Rollen spielenFranz Dinda, Gerrit Klein, Franz Buchrieser, Gertrud Roll, RobertSeethaler und andere.Die Frankfurter Jurastudentin Eva (Anna Unterberger) reist in dieNähe von Salzburg. Sie will Beweise für die Behauptung ihrer kürzlichverstorbenen Mutter Alma (Cornelia Köndgen) finden, dassMarmorbruchbesitzer Anton Gasser (Fritz Karl) Evas Vater vor Jahrenermordet haben soll. Aufgeschreckt durch einen Zeitungsartikel überGassers Ehefrau, die an derselben Stelle tödlich verunglückt ist,hatte Alma ihre Tochter in die Vergangenheit eingeweiht - und Gassererneut des Mordes verdächtigt. Eva fasst einen waghalsigen Plan undlässt sich am Hof der Gassers als Haushaltshilfe einstellen.Machtmensch Gasser beginnt, in Eva etwas Besonderes zu sehen. Auchfür die Söhne Jakob (Franz Dinda) und Florian (Gerrit Klein) ist siemehr als eine Angestellte. Eva kämpft gegen ihre ambivalenten Gefühlefür die Familie an und ist sich bald nicht mehr sicher, ob Gassertatsächlich ein Verbrecher ist."Das Tal der Mörder" wird im Auftrag des ZDF von der Neue BioskopTelevision (Produzenten: Christian Balz und Dietmar Güntsche)hergestellt; gefördert vom Land Salzburg. Der verantwortlicheZDF-Redakteur ist Daniel Blum. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 10. Dezember 2018. Ein Sendetermin steht nochnicht fest.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dastaldermoerderhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell