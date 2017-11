Mainz (ots) -Derzeit wird in Halle an der Saale in Koproduktion mit dem KleinenFernsehspiel des ZDF das Familiendrama "Elefanten wachsen schnell"gedreht. Mark Waschke und Anne Ratte-Polle spielen darin geschiedeneEltern, die im Zuge der Geburtstagsfeier des gemeinsamen Sohneswieder aufeinander zugehen. Regie führt Carlos Morelli, von dem auchdas Drehbuch stammt.Matthias (Mark Waschke) und Anna (Anne Ratte-Polle) sind seiteinem Jahr geschieden. Sie feiern den Geburtstag ihres sechsjährigenSohnes Lukas zum ersten Mal als getrenntes Paar. Die Wunden sind nochlängst nicht verheilt, und jede Situation droht im Streit zueskalieren. Damit der Geburtstag friedlich verläuft, haben sich beideauf einen vorläufigen Waffenstillstand geeinigt.Während Anna bemüht ist, eine perfekte Geburtstagsparty zuorganisieren, hat sie das Gefühl, dass Matthias keinerlei Interessezeigt und lieber Zeit mit seiner zehn Jahre jüngeren Freundinverbringen will. Am Ende der Geburtstagsparty wird der fünfjährigeJulius nicht abgeholt. Matthias soll den Jungen nach Hause bringen,doch die Familie des Jungen scheint auf mysteriöse Weise wie vomErdboden verschluckt."Elefanten wachsen schnell" wird produziert von WeydemannBrothers, Produzentensind Jonas und Jakob Weydemann. VerantwortlicheZDF-Redakteurin ist Milena Seyberth. Gedreht wird voraussichtlich bis30. November 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/elefantenwachsenschnellPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell