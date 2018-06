Mainz (ots) -Das Sachbuch "Deutschland misshandelt seine Kinder" von MichaelTsokos und Saskia Guddat wird verfilmt. In Berlin haben dieDreharbeiten zum ZDF-Fernsehfilm der Woche "Stumme Schreie" begonnen.Die Hauptrollen übernehmen Natalia Belitski und Juergen Maurer. DasDrehbuch schrieb Torsten Näter, Regie führt Johannes Fabrick.Jana Friedrich (Natalia Belitski) absolviert als junge Ärztin ihreFacharztausbildung, als sie ein Praktikum im renommierten BerlinerInstitut für Rechtsmedizin bekommt. Ein Traum wird für Jana wahr.Doch sie ist schockiert, als sie mit verschiedenen Fällen verletzterund misshandelter Kinder konfrontiert wird. Jana erlebt hautnah, wieschwer es ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen unddie Kinder von ihren Peinigern zu trennen.Als schließlich ein Säugling durch ein Schütteltrauma zu Todekommt, wird es Jana zu viel. Gegen den Rat ihres Professors undMentors Kurt Bremer (Juergen Maurer) mischt sie sich aktiv in denFall um die Mutter Nicole Binder (Hanna Hilsdorf), ihre weiterenKinder Jason (Till Patz) und Desiree (Carla Demmin) sowie ihrenFreund Ronnie (Julius Nitschkoff) ein. Jana hält sich dabei nicht angesetzliche Vorschriften. Damit riskiert sie nicht nur den Widerstandvon Eltern und Jugendamt und ihre Zulassung als Ärztin, sondernbringt sich auch selbst in Gefahr."Stumme Schreie" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Ziegler FilmBerlin (Produzentinnen: Regina Ziegler, Gabriele Lohnert). DieRedaktion im ZDF liegt bei Gabriele Heuser. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis Anfang Juli 2018, ein Sendetermin steht nochnicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/stummeschreiePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell