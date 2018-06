Mainz (ots) -In Stuttgart und Umgebung finden derzeit die Dreharbeiten füreinen ZDF-Film mit dem Arbeitstitel "Die Notärztin" statt. Das Dramaist das Fiction-Debüt der Regisseurin Eva Wolf, deren Dokumentarfilm"Intensivstation" 2014 für den deutschen Fernsehpreis nominiert war.Auch Hauptdarstellerin Alissa Jung hat eine Affinität zum ThemaKrankenhaus: Sie ist Ärztin und arbeitet neben dem Schauspielberuf ineiner Kinderrettungsstelle in Berlin. In weiteren Rollen sind TorbenLiebrecht, Astrid M. Fünderich und Lasse Myhr zu sehen. Das Drehbuchstammt ebenfalls von Eva Wolf.Judith (Alissa Jung) ist Ärztin aus Überzeugung. Sie willKardiologin werden und absolviert einen Teil ihrer Facharztausbildungin der chronisch unterbesetzten Notaufnahme eines Krankenhauses. Alssie während einer besonders harten Schicht einen Fehler begeht,stirbt eine Patientin. Judith ist erschüttert und zweifelt an ihrerEignung als Ärztin. Doch alle Kollegen und auch ihr LebensgefährteMark (Torben Liebrecht) raten ihr, einfach weiterzumachen wie bisher.Während eine Untersuchung gegen sie läuft, wird Judith in den Dienstim Notarztwagen versetzt. Das neue Umfeld und die Distanz zumKlinikalltag lassen bei ihr langsam eine andere Sicht auf die Dingezu. Sie beginnt ein krankes System zu erkennen und muss sichentscheiden: mitschwimmen und Karriere machen oder selbst etwasverändern?"Die Notärztin" ist eine Koproduktion von die film gmbh WEST(Produzentin: Sophia Aldenhoven) mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel.Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Eva Katharina Klöcker. Gefördertwird der Film von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg im Rahmendes "Fifty-Fifty"-Programms. Gedreht wird bis 11. Juli 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dienotaerztinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell