Mainz (ots) -Das Leben von Silvi (Mavie Hörbiger) wird durch die Ermordungihrer Schwester völlig auf den Kopf gestellt. Von heute auf morgenmuss sie sich um deren Kinder kümmern. Hin- und hergerissen zwischenFreiheitsliebe und Pflichtgefühl ist sie gezwungen, sich neuenAufgaben, aber auch alten Konflikten zu stellen. Das Drama mit demArbeitstitel "Aber ich liebe DICH nicht!" entsteht derzeit für dasZDF in Berlin. Neben Mavie Hörbiger stehen Fritz Karl, Judith Engel,Fabian Hinrichs, Eckehard Preuß, Heinz Trixner, Geraldine Schlette,Elias Eisold und andere vor der Kamera. Der vielfach ausgezeichneteRegisseur und Autor Max Färberböck führt Regie und schrieb zusammenmit Catharina Schuchmann das Drehbuch.So wie Silvis Leben läuft, ist es für sie perfekt: Sie liebt ihrenJob in ihrer Modefirma, und ihre unverbindliche Liaison mit Alexander(Fabian Hinrichs) gibt ihr genau die richtige Dosis an Nähe. EinFamiliendrama ändert alles: Ihre Schwester Sabine (Judith Engel), mitder sie schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, wird ermordet.Ihr Ehemann Markus (Fritz Karl) hat sie im Affekt umgebracht. Alsnächste Verwandte soll Silvi den verstörten Kindern Jani (EliasEisold) und Alexandra (Geraldine Schlette) ein neues Zuhause geben.Keine leichte Aufgabe für die junge Frau, die nie eigene Kinderwollte. Ausgerechnet Alexander, den sie bisher erfolgreich aufAbstand hielt, entpuppt sich als große Hilfe. Für die eigenwilligeFrau ist es der Beginn einer hochemotionalen Reise, bei der sie sichnicht nur ihren Gefühlen für Alexander stellen muss. Nach und nachkommt auch die Wahrheit hinter der einst idyllischen Fassade vonSabines Familie ans Licht."Aber ich liebe DICH nicht!" wird im Auftrag des ZDF von derBavaria Fiction (Produzentin: Anna Oeller) produziert.Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist Günther van Endert. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis 22. Oktober 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deErste Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aberichliebedichnichtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell