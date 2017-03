Mainz (ots) -Martin Luther wetterte gegen klerikale Anmaßung, erklärte dieHeilige Schrift zum alleinigen Maßstab. Damit legte er die Axt an diebestehende Ordnung und forderte die Herrschenden heraus. In Wormssollte er im April 1521 widerrufen, vor Kaiser und Reich. Doch erblieb standhaft. Das ZDF-Dokudrama "10 Tage im April - Luther inWorms" (Arbeitstitel) beschreibt diesen Schlüsselmoment deutscherGeschichte - mit Roman Knizka als Martin Luther. Die Dreharbeitenunter der Regie von Christian Twente finden noch bis Ende März in derUmgebung von Prag statt. In weiteren Rollen spielen Bernd Stegemann,Alexander Beyer, Holger Daemgen, Tristan Seith, Hannes Wegener undviele andere. Das Drehbuch schrieb Friedrich Klütsch.Reinold Hartmann, Leiter der Redaktion Kirche und Leben,evangelisch: "Luther konnte sich das Gewissen nur in Verbindung mitdem Glauben an Gott vorstellen. Dennoch: Seine Berufung auf dasGewissen - gegen staatliche und kirchliche Autoritäten - war eingroßer Schritt zur Stärkung des Individuums. Das ist bis heuterelevant."Der zeitliche Rahmen des Dokudramas wird durch Ankunft und AbreiseLuthers gesetzt, jene zehn Tage im April 1521. Mittelpunkt derInszenierungen ist der Prozess selbst, der historisch hervorragendbelegt ist.Stefan Brauburger, Leiter der Redaktion Zeitgeschichte: "Der Filmsoll einladen, den geschichtlichen Moment nachzuerleben. Denn derfolgenreiche Auftritt in Worms, wo Luther besondere Wirkungsmachtentfaltete, ist ohne das Wissen um die historischen Umstände nichtnachvollziehbar."Dabei zeigt sich, dass die politischen Methoden, die beim Ringenum Luther zum Tragen kamen, offenbar zeitlos sind. Tauschgeschäfte,Lobbyarbeit, die Einrichtung von Ausschüssen gehören ebenso dazu wieGeheimdiplomatie, gegenseitige Überwachung und Drohgebärden.Peter Arens, Leiter der HR Kultur, Geschichte und Wissenschaft:"Um die Bedeutung der Reformation neu zu entdecken, haben wir uns fürein aufwändiges Doku-Drama entschieden. Hier lassen sich komplexehistorische Vorgänge in einer Kombination von szenischen unddokumentarischen Sequenzen besonders anschaulich darstellen.""10 Tage im April - Luther in Worms" (Arbeitstitel) ist eineZDF-Auftragsproduktion der NFP*. Produzenten sind Clemens Schaefferund Alexander Thies. Die Redaktion liegt bei Stefan Brauburger undReinold Hartmann. Gesendet wird das 90-minütige Dokudrama im Herbst2017.Weitere Informationen zum Programmschwerpunkt Reformationsjubiläum2017 im ZDF:https://presseportal.zdf.de/pm/reformationsjubilaeum-2017-im-zdf/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/reformationPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell