ZDF berichtet von Gedenkfeiern zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (FOTO)

Mit dem deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 begannvor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg. In Wielun und Warschau finden andiesem Sonntag die Gedenkfeiern statt. Das ZDF berichtet darüber amSonntag, 1. September 2019, von 15.45 bis 16.00 Uhr und ab 0.50 Uhr -direkt im Anschluss an die "ZDF-History"-Sendung zum Thema "DerZweite Weltkrieg - Das sollen Sie wissen".Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der polnischePräsident Andrzej Duda nehmen an den Gedenkfeiern teil. US-PräsidentDonald Trump sagte seine geplante Reise kurzfristig ab. VizepräsidentMike Pence wird ihn vertreten. Das ZDF fasst in einem Film vonNatalie Steger, Leiterin des ZDF-Studios in Warschau, das Gedenken anden Kriegsausbruch vor 80 Jahren an diesem Tag zusammen.