ZDF berichtet live von der Biathlon-WM 2019 in Östersund/Schweden (FOTO)

Mainz (ots) -Mit den Biathlon-Weltmeisterschaften vom 7. bis 17. März 2019 inÖstersund findet ein weiteres Wintersport-Highlight der aktuellenSaison auf schwedischem Boden statt - nur wenige Wochen nach derSki-alpin-WM in Åre.Insgesamt stehen zwölf Wettbewerbe auf dem WM-Programm. ARD undZDF teilen sich in bewährter Weise die Übertragungen aus Östersunds"Skidstadion". Das Erste überträgt vom 7. bis zum 12. März, das ZDFstartet seine WM-Live-Berichterstattung am Mittwoch, 13. März 2019.Neben den sportlichen Aspekten rückt aus aktuellem Anlass dieDopingproblematik verstärkt in den Blickpunkt derWM-Berichterstattung. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir schauengenau auf die WM und sind entsprechend vorbereitet."Ob das deutsche Biathlon-Team in Schweden genauso erfolgreich seinkann wie bei den Olympischen Spielen vor einem Jahr in Pyeongchangoder bei der WM 2017, muss sich zeigen. Vor allem Laura Dahlmeier,die in Östersund wieder voll angreifen will, präsentierte sich beibeiden Events in herausragender Form. Die guten Ergebnisse derdeutschen Starter zuletzt bei den Übersee-Rennen in Canmore undSoldier Hollow lassen auch für die WM einiges erwarten - nicht nurvon Laura Dahlmeier.Live-Reporter in Östersund sind Christoph Hamm und HerbertFritzenwenger. Für Moderation und Analyse stehen Alexander Ruda undZDF-Experte Sven Fischer bereit.ZDF-Sendetermine Biathlon-WM Östersund:Mittwoch, 13. März 201915.55 bis 18.00 Uhr: Einzel HerrenDonnerstag, 14. März 2019ca. 16.50 bis 18.00 Uhr: Single-Mixed-Staffel(im Rahmen der langen "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke von 16.10 bis19.00 Uhr)Samstag, 16. März 2019ca. 13.05 Uhr: 4 x 6 Kilometer-Staffel Damenca. 16.15 Uhr: 4 x 7,5 Kilometer-Staffel Herren(im Rahmen der langen "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke von 10.50 bis19.00 Uhr)Sonntag, 17. März 2019ca. 13.00 Uhr: Massenstart Damenca. 15.45 Uhr: Massenstart Herren(im Rahmen der langen "ZDF SPORTextra"-Sendestrecke von 10.15 bis19.00 Uhr)Pressemappe: https://ly.zdf.de/qfH/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell