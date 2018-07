Mainz (ots) -Das ZDF hat die Annahme der neuen AudiovisuellenMediendienste-Richtlinie durch den Kulturausschuss des EuropäischenParlaments begrüßt. Das neue europäische Mediengesetz greiftVeränderungen der Medienmärkte, technologische Entwicklungen sowieden Wandel in der Mediennutzung auf. Nach dem Abschluss des formalenVerfahrens im Herbst muss Deutschland diese Regelungen in denrelevanten Staatsverträgen und Gesetzen umsetzen.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Menschen nutzen Medien heuteanders als früher. Auch wenn das klassische Fernsehprogramm derzeitklar vorne liegt, werden Inhalte auf vielen verschiedenenAusspielwegen konsumiert. Außerdem sind ganz neue Medienangebotehinzugekommen. Faire Rahmenbedingungen für alle Anbieter vonaudiovisuellen Inhalten sind unabdingbar. Die Richtlinie ist einegute Grundlage für neue und faire Spielregeln in der digitalenMedienwelt."Die europäische Regelung stärkt den Jugend- und Verbraucherschutzin allen audiovisuellen Medienangeboten. Video-Sharing-Plattformenwerden künftig stärker in die Verantwortung genommen. Außerdem werdeneuropäische audiovisuelle Produktionen gefördert, der Zugang fürMenschen mit Behinderungen verbessert und die Unabhängigkeit der füraudiovisuelle Medien zuständigen Regulierungsstellen sichergestellt.Zukunftsweisend sind auch die Regelungen zur Auffindbarkeit vonöffentlich-rechtlichen Inhalten. Zwischen Zuschauer undInhalte-Anbietern stehen heute oft digitale Plattformen. Diesesogenannten Intermediäre stellen Programme zusammen und organisierendie Darstellung auf den Bildschirmen. Wer dort auf der ersten Seiteerscheint und leicht auffindbar ist, wird von diesen Anbieternfestgelegt. Wer nicht leicht gefunden werden kann, findet de factonicht mehr statt. Die neue Richtlinie sieht vor, dass Mitgliedstaatenzukünftig die Auffindbarkeit von gesellschaftlich relevanten Inhaltenregeln können. Intendant Bellut: "Es ist vor allem auch im Interesseder Zuschauer und Nutzer, wenn die Bundesländer im neuenRundfunkstaatsvertrag klare Regeln für die Auffindbarkeit vonInhalten vorsehen, die für die demokratischen, sozialen undkulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft eine besondere Bedeutunghaben."Die europäischen Institutionen haben sich außerdem daraufverständigt, das Programmsignal zu schützen. Betreiber vonaudiovisuellen Plattformen und Benutzeroberflächen sind technisch inder Lage, das laufende Fernsehprogramm einfach zu überblenden, zuverkleinern oder in anderer Weise zu verändern. Der Zuschauer kanndabei nicht mehr erkennen, wer für derart veränderte Inhalte jeweilsverantwortlich ist. Mit dieser Technik können z.B. Werbeverbote inNachrichten oder Kindersendungen, die für die Sendeunternehmengelten, von den Plattformen unterlaufen werden. Künftig dürfen solcheÜberblendungen oder Skalierungen des Programms prinzipiell nur mitZustimmung der Sendeunternehmen erfolgen.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell