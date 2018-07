Mainz (ots) -Das ZDF begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zumRundfunkbeitrag. ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Das Urteil derKarlsruher Richter bestätigt im Kern, dass der Rundfunkbeitrag einangemessenes und verfassungskonformes Finanzierungsmodell für denöffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Auch wenn es in einem Detail beider Beitragsbemessung für Zweitwohnungen noch eine Anpassung gebenmuss - es ist gut, dass über die Zulässigkeit des Beitrags jetzthöchstrichterliche Rechtsklarheit besteht."Das Verfassungsgericht hat klargestellt, dass der Rundfunkbeitragkeine Steuer darstellt und eine Anknüpfung der Beitragspflicht an dieWohnung verfassungsgemäß ist. Zudem hat es die Beitragspflicht fürden nichtprivaten Bereich und für betriebliche Kraftfahrzeugebestätigt. Die Richter haben allerdings die aktuelle Regelung überdie Belastung von Zweitwohnungsinhabern bemängelt und damit derVerfassungsbeschwerde einer Privatperson stattgegeben. Die Richtergeben den Ländern bis Juni 2020 Zeit für eine gesetzliche Korrektur.Das Bundesverfassungsgericht hat auf die besondere Bedeutung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft und dieDemokratie hingewiesen. Er habe die Aufgabe, als Gegengewicht zu denprivaten Rundfunkanbietern zu einer inhaltlichen Vielfaltbeizutragen, wie sie allein über den freien Markt nicht zugewährleisten sei. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Medienund insbesondere der Netz- und Plattformökonomie des Internets, sodie Richter, wachse die Bedeutung der Aufgabe desöffentlich-rechtlichen Rundfunks, authentische, sorgfältigrecherchierte Informationen anzubieten.Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung auch dieaktuelle Beitragshöhe im Verhältnis zum Angebot desöffentlich-rechtlichen Rundfunks als angemessen bewertet.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell