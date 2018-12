Mainz (ots) -Das ZDF begrüßt die Entscheidung des europäischen Gerichtshofs,nach der die Erhebung des Rundfunkbeitrags in Deutschland nicht gegendas EU-Beihilferecht verstößt. ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Nachder Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Juli ist derRundfunkbeitrag jetzt auch in der Europäischen Union abgesichert.Damit besteht Rechtssicherheit auf allen Ebenen."Die europäischen Richter haben entschieden, dass die Umstellungdes Finanzierungsmodells des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nichtgegen das EU-Beihilferecht verstößt. Die im Jahr 2007 von derKommission als zulässige "bestehende Beihilfe" im Sinne desUnionsrechts eingestufte Finanzierung sei durch die Änderung auf dasRundfunkbeitragsmodell 2013 nicht wesentlich umgestaltet worden. DerRundfunkbeitrag ist damit keine notifizierungspflichtige neueBeihilfe.Das Landgericht Tübingen hatte im Rahmen von Beschwerdeverfahrengegen die Umstellung auf das neue Rundfunkbeitragsmodell einVorabentscheidungsersuchen vor dem Europäischen Gerichtshof gestellt.Dabei wurden dem Gericht mehrere Fragen im Zusammenhang mit demRundfunkbeitrag, insbesondere auch in Bezug auf dieBeihilfekonformität, vorgelegt.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell