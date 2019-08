Mainz (ots) -Der Konflikt in Kaschmir hat Schätzungen zufolge bereits mehr als70.000 Todesopfer gefordert. In Srinagar im indischen BundesstaatJammu und Kaschmir kommt es jeden Freitag zu Auseinandersetzungen -die muslimischen Bewohner der Stadt werfen Steine gegen indischePolizisten, diese antworten mit Tränengas. Am Mittwoch, 28. August2019, 22.15 Uhr, berichtet zunächst das "auslandsjournal" im ZDF ausSrinagar und vom Kaschmir-Konflikt. Am selben Abend um 0.45 Uhr istdie "auslandsjournal"-Doku "Kampf um Kaschmir" des französischenFilmemachers Paul Comiti im ZDF zu sehen - in der ZDFmediathek stehtsie am Mittwoch, 28. August 2019, ab 19.30 Uhr zur Verfügung.Kaschmir ist Zankapfel zweier Atommächte: Die mehrheitlich vonMuslimen bewohnte Bergregion ist zwischen Indien und Pakistangeteilt, dazwischen verläuft eine Waffenstillstandslinie. BeideSeiten kontrollieren jeweils nur einen Teil, und die militantenmuslimischen Gruppen, die Indien angreifen wollen und für eineUnabhängigkeit kämpfen, wechseln über die Waffenstillstandslinie hinund her. Im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir gehörenFestnahmen, Ausgangssperren sowie gekappte Internet- undTelefonleitungen zum Alltag. In den vergangenen Jahren gab es mehrereAnschläge auf indische Sicherheitskräfte. Die Unabhängigkeitskämpferwerden wohl maßgeblich von Pakistan mit Geldern und Waffenunterstützt.Filmemacher Paul Comiti ist es mehrfach gelungen, in die umkämpfteRegion zu reisen. Journalisten sind dort eigentlich unerwünscht,trotzdem konnte der Autor den gefährlichen Alltag der Menschenfilmen. "auslandsjournal - die doku" zeigt die freitäglichenAuseinandersetzungen zwischen Aufständischen und der indischenPolizei, berichtet von Jugendlichen, die bei den Demonstrationendurch die indischen Soldaten angeschossen wurden, und begleitet einenIman, der sich für Frieden in der Region einsetzt. Der Film zeigtauch die Sehnsucht der Menschen nach Normalität, nach mehr Touristen,die früher die Hotels auf den alten kolonialen Hausbooten besuchtenund die Schönheit der Landschaft genossen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal"auslandsjournal" in der ZDFmediathek:https://auslandsjournal.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell