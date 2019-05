Das ZDF auf der re:publica 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF ist mit einem Stand und als Teilnehmer diverserDiskussionsveranstaltungen von Montag, 6., bis Mittwoch, 8. Mai 2019,auf der re:publica in Berlin vertreten. ZDFneo-Chefin Dr. NadineBilke spricht über die digitalen Geschäftsfelder als integralerBestandteil der ZDF-Unternehmensstrategie. Die Journalistin und"heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka diskutiert zum ThemaRelevanz in digitalen Zeiten. Über die Wichtigkeit von Public Valuespricht Yvette Gerner, Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion.Unterschiedliche Meinungen zu einem Thema hören und zusammenbringen,das will Moderator Jo Schück in seinem ZDFkultur-Format "Lass unsreden!", das auch auf der re:publica präsentiert wird. Über "#MeToo:Was hat die Filmbranche gelernt" diskutiert Anja Fix,stellvertretende Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Kultur, ausgehendvon der ZDFkultur-Webreihe "FilmFrauen". In der Session "TV Made inGermany - Meet the Team" treffen die Teilnehmer unter anderen aufCaroline von Senden, Leiterin der ZDF-Redaktion Fernsehspiel I undredaktionell verantwortlich für "Bad Banks". Der ZDF-Stand steht ganzim Zeichen des neuen digitalen Kulturraums ZDFkultur.Der ZDF-Stand (Main Hall)"Gesellschaft und Kultur brauchen Auseinandersetzung - und dafürbraucht es jeden." Unter diesem Motto präsentiert das ZDF an seinemStand den neuen digitalen Kulturraum ZDFkultur. Das interaktiveMuseumstool, die "Digitale Kunsthalle", zeigt unterdigitalekunsthalle.zdf.de zur re:publica zwei aktuelle Ausstellungen:Die eine ist "Lust der Täuschung - Von antiker Kunst bis zur VirtualReality" in Zusammenarbeit mit dem Ludwig Forum Aachen. Die zweite,"Remote Control" von Louisa Clement, beschäftigt sich mit Foto- undVideokunst sowie künstlicher Intelligenz und wird in Zusammenarbeitmit dem Sprengel Museum Hannover realisiert. Unter dem Aspekt derPartizipation und Interaktion von Kunst bietet ZDFkultur zu "RemoteControl" auch eine VR-App an: ein Dialog mit drei Avataren, die durchdie Gespräche mit den Nutzern ihre Künstliche Intelligenz erweitern.Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, in einer Gaming-Eckeam ZDF-Stand mit Prominenten, wie dem Comedian Shahak Shapira zuspielen. Vorbild dafür ist das ZDFkultur-Format "Durchgespielt". Undwer Lust auf ein neues Buch, aber keinen Überblick über das riesigeAngebot hat, kann mit dem interaktiven Tool "Dein Buch" mit ein paarKlicks unter deinbuch.zdf.de eine individuelle Buchempfehlungerhalten.Die DiskussionsrundenWie gelingt es, ein Medienunternehmen auf digital umzustellen, undwo steht das ZDF heute. Über diese Fragen spricht dieZDFneo-Senderchefin, Dr. Nadine Bilke, am Montag, 6. Mai 2019, 12.30Uhr, Stage 6.Populisten haben die Meinungsmacht des Digitalen entdeckt undversuchen die Medien vor sich herzutreiben. Was kann Journalismusdagegen tun? Und was bedeutet Relevanz in diesen Zeiten? Darüberdiskutiert Journalistin und "heute journal"-Moderatorin MariettaSlomka am Montag, 6. Mai 2019, 15.00 Uhr, Stage 6.Ebenfalls am Montag, 6. Mai 2019, 15.00 Uhr, äußert sich auf Stage7 Yvette Gerner, Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion, zum ThemaPublic Value und seiner wachsenden Wichtigkeit in Zeiten von SocialBots, Fake News und Wut-Gruppen.Nutzerkommentare haben ein enormes demokratisches Potenzial. Dochin der Realität werden die Kommentarbereiche von einer lautenMinderheit dominiert. In dem Panel "Aufräumen im Trollhaus: Hetze undGegenrede in Kommentarbereichen" am Montag, 6. Mai 2019, 17.30 Uhr,Stage 2, diskutiert Gregor Mayer, Journalist und Leiter DigitaleMedien bei phoenix, darüber, ob das Engagement vonCommunity-Managern in Kommentarbereichen die Diskussionskulturverbessert.In der Session "TV Made in Germany - Meet the Team" am 6. Mai2019, 18.45 Uhr, Stage 6, präsentiert Caroline von Senden, Leiterinder ZDF-Redaktion Fernsehspiel I, mit Produzentin Lisa Blumenberg undAutor Christian Zübert die ZDF/ARTE-Serie "Bad Banks" und ermöglichteinen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen deutschenProduktion.Am Dienstag, 7. Mai 2019, 11.15 Uhr, wird auf Stage 2 eine Ausgabedes ZDFkultur-Formats "Lass uns reden!" mit Jo Schück aufgezeichnet.Der Moderator debattiert zu Artikel13/Artikel17 des neuenEU-Urheberrechts mit dem CDU-EU-Abgeordneten Axel Voss und mit MarkusBeckedahl, dem Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org. DieSendung wird live unter facebook.com/zdfkultur und anschließend unterzdfkultur.de zu sehen sein.Durch #MeToo hat sich der Blick auf Machtverhältnisse undHierarchien zwischen Frauen und Männern verändert. DieZDFkultur-Webreihe "FilmFrauen" bringt bekannte Produzentinnen,Regisseurinnen und Schauspielerinnen zusammen, die sich in derDebatte um Gleichberechtigung in der Film- und Medienbrancheengagieren. Anja Fix, stellvertretende Leiterin derZDF-Hauptredaktion Kultur, stellt das Projekt am Mittwoch, 8. Mai2019, 16.15 Uhr, Stage 6, vor.Im 3sat-Programm und bei phoenixDas 3sat-Kulturmagazin "Kulturzeit" ist mit Moderatorin VivianPerkovic vor Ort und widmet sich vom 6. bis 8. Mai 2019 in Beiträgen,Schaltgesprächen und auf Instagram (@3satkulturzeit) den Themen derre:publica: dem Diskurs um den Cyberfeminismus und dememanzipatorischen Potenzial des Internets sowie der Frage, wie vielDigitalität man überhaupt noch braucht für ein freies,selbstbestimmtes Leben. Oder wendet sich die Zukunft derDigitalgesellschaft eher wieder analogen Formen der Partizipation zu?Auch das werktägliche Wissenschaftsmagazin "nano" berichtet amMittwoch, 8. Mai 2019, ab 18.30 Uhr in einem Beitrag von derre:publica. Um 20.15 Uhr zeigt 3sat die Dokumentation "Die SocialMedia Influencer" und anschließend, um 21.05 Uhr, die Dokumentation"Kinder im Netz. Gefahren und Chancen der digitalen Welt", jeweilsals deutsche Erstausstrahlung. Auch "Wissenschaft am Donnerstag" am9. Mai 2019 steht im Zeichen der re:publica. Nach der Dokumentation"Die Revolution der Roboter" um 20.15 Uhr diskutiert Gert Scobel inseiner Sendung "scobel" um 21.00 Uhr mit seinen Gästen über"Bewusstsein für Roboter".phoenix-Moderator Michael Sahr trifft auf der re:publica Speakerund Experten und spricht mit Besuchern und Netzaktivisten. Nebendiesem Blick auf die aktuellen digitalen Themen der Messe sendetphoenix in der #netznacht am 10. Mai 2019, ab 0.45 UhrDokumentationen rund um die digitale Gesellschaft.Weitere InformationenDiskussion mit Dr. Nadine Bilke: ly.zdf.de/dkq/Diskussion mit Marietta Slomka: https://ly.zdf.de/D3P/Diskussion mit Yvette Gerner: https://ly.zdf.de/7Nj/Diskussion mit Gregor Mayer: https://ly.zdf.de/g9r/Diskussion mit Caroline von Senden: https://ly.zdf.de/4aG/Diskussion mit Anja Fix: https://ly.zdf.de/wiA/Aufzeichnung "Lass uns reden!" mit Jo Schück:https://ly.zdf.de/tpp/Mehr Informationen sowie Video-Streams für akkreditierteJournalisten zu den 3sat-Dokumentationen "Die Social MediaInfluencer" und "Kinder im Netz. Gefahren und Chancen der digitalenWelt" unter: https://ly.zdf.de/4r7/ und https://ly.zdf.de/zKJ/https://zdfkultur.dehttps://facebook.com/ZDFkulturhttps://digitalekunsthalle.zdf.dehttps://deinbuch.zdf.deAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/republicahttps://presseportal.zdf.de/presse/republica3sathttps://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeithttps://presseportal.zdf.de/presse/nanohttps://presseportal.zdf.de/presse/scobelhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell