Das ZDF auf der re:publica 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF ist mit einem Stand und als Teilnehmer diverserDiskussionsveranstaltungen von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. Mai2018, auf der re:publica, der Konferenz zu den Themen Digitalisierungund Gesellschaft, in Berlin vertreten. ZDF-Intendant Dr. ThomasBellut diskutiert mit den Besuchern das Thema "Journalismus in derdigitalen Zukunft - Brauchen wir das ZDF noch?". ZDF-ModeratorinDunja Hayali spricht über Möglichkeiten und Grenzen der Neutralitätim Netz, Prof. Harald Lesch, Mirko Drotschmann und "TerraX"-Redaktionsleiterin Friederike Haedecke berichten über ihre Arbeitfür die zwei "Terra X"-YouTube-Kanäle, und die stellvertretendeProgrammgeschäftsführerin von funk, Sophie Burckhardt, diskutiertdarüber, ob Google & Co. reguliert werden sollten. Unter dem Motto"Wissen schafft Wege" thematisiert das ZDF an seinem Stand dieChancen und die Vielfalt der Meinungsbildung im Netz.Der ZDF-Stand (Main Hall)Dass Wissen nicht nur im linearen Fernsehen, sondern komplex undmehrdimensional vermittelt werden kann, macht der ZDF-Stand deutlich.Dort erhalten die Besucher eine exklusive Vorschau auf dascrossmediale Projekt "history360°". Die User können in 360°-Dokus aufZeitreise gehen und den Flughafen Tempelhof ganz neu erleben: DerBunker und die Abflughalle sind im 3D-Raum virtuell begehbar - dieUser erleben Geschichte und Geschichten so nah wie noch nie undwerden selbst Akteure.Die 360°-Zeitreisen am ZDF-Stand setzen zwei "Terra X"-Previewsfort: Die erste Reise führt ins vierte Jahrhundert zum Bel-Tempel -einst das Hauptheiligtum der Stadt Palmyra und Sinnbild religiöserToleranz. Heute zeigen Nachrichten Bilder von der ZerstörungPalmyras, des bedeutenden kulturellen Erbes Syriens. In der Antikewar die Stadt eine der reichsten und schönsten Metropolen ihrer Zeit.Die vollständige virtuelle und historisch korrekte RekonstruktionPalmyras wird im Auftrag von ZDF/"Terra X" und der StiftungPreußischer Kulturbesitz in Kooperation erstellt und geht im Sommeronline.Die zweite Reise gilt der Zukunft: Hier können die User zur ISSfliegen und anschließend den Mond besuchen, angeleitet werden siedabei von ESA-Astronaut Matthias Maurer. Die User besuchen diehistorische Landestelle der Apollo 11 und fliegen zu einemMondkrater, über dem man Erde und Sonne sehen kann. Danach führt einFlug zum legendären Proxima Centauri b, dem erdähnlichstenExoplaneten. Der 360°-Film geht im Herbst 2018 online, parallel zuzwei "Terra X"-Dokumentationen über Mond und Mars. ESA-AstronautMatthias Maurer ist am Donnerstag, 3. Mai 2018, um 11 Uhr eine Stundelang Gast am ZDF-Stand und beantwortet Fragen. Außerdem haben dieBesucher erstmalig die Gelegenheit, den "Astro-Mainzel", der mitAlexander Gerst den Weltraum erkunden wird, kennenzulernen.Am Mittwoch, 2. Mai 2018, steht Schauspieler und Sprecher WilliamCohn mittags am ZDF-Stand für Fotos mit Besuchern zur Verfügung. Aneiner Mind Map können die Besucher ihre Fragen zu Themen anbringen,die ZDFinfo in seinem Programmbouquet berücksichtigen möchte. Aneinem Selfie-Spiegel können sich die Besucher mal ein "anderes Bild"machen.Die DiskussionsrundenZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut diskutiert am Mittwoch, 2. Mai2018, 17.15 Uhr (Bühne 7, Media Convention), über die Zukunft vonARD, ZDF und Co. Die Digitalisierung und die vielfältigen Angebote imNetz stellen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Garant fürVielfalt und Qualität infrage. Doch welche konkretenHerausforderungen bedeuten Plattformen wie YouTube, Amazon, Netflixund Facebook für das ZDF? Brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen inder digitalen Zukunft noch für hochwertigen Journalismus? WelcheReformen sind nötig?Forschungs- und Wissensthemen vermitteln, zum Denken undDiskutieren anregen und ein Publikum über das klassische Fernsehenhinaus erreichen: So lautet das Ziel der beiden YouTube-Kanäle "TerraX Lesch & Co" und "Terra X Natur & Geschichte". Zusammen haben siemittlerweile mehr als 360.000 Abonnenten und erreichen monatlich 2,5bis 3 Millionen Views bei einem Publikum, das mehrheitlich zwischen18 und 34 Jahre alt ist. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs und wassind die Herausforderungen, einen solchen Kanal zu betreiben? "TerraX"-Redaktionsleiterin Friederike Haedecke, Produzent MirkoDrotschmann ("MrWissen2go"; "Terra X Lesch & Co") und Prof. HaraldLesch ("Terra X Lesch & Co") berichten über ihre Arbeit und stellensich den Fragen des Publikums am Donnerstag, 3. Mai 2018, 15.00 Uhr(Bühne 6, Media Convention).ZDF-Moderatorin Dunja Hayali diskutiert am Mittwoch, 2. Mai 2018,ab 16.00 Uhr (Bühne 2) mit den Journalisten Georg Restle (WDR,"MONITOR"), Kai Gniffke (ARD, "Tagesschau") und Silke Burmester dieFrage, wie sich Journalisten in Zeiten des permanenten Feedbacks imNetz neutral verhalten können. Ist Neutralität überhaupt möglich, undgibt es ein besonderes Zurückhaltungsgebot für Journalisten im Netz?Sollten Plattformen wie Google und Facebook, die potentiellEinfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben, reguliert werden?Darüber diskutieren die ZDF-Beauftragte und stellvertretendeGeschäftsführerin des Content-Netzwerks funk von ARD und ZDF, SophieBurkhardt, Anja Zimmer (Medienanstalt Berlin Brandenburg), Heike Raab(SPD) und Jan Kottmann (Google Deutschland) am Mittwoch, 2. Mai,14.45 Uhr (Bühne 7, Media Convention).Im ZDF- und 3sat-ProgrammAm Eröffnungstag der re:publica, Mittwoch, 2. Mai 2018, setztZDFinfo einen Schwerpunkt zum Thema Cyber-Sicherheit. Los geht es um20.15 Uhr mit der Erstausstrahlung der Dokumentation "Cybercrime",die der Frage nachgeht, wie verwundbar die digitalen Netze ihreNutzer machen. Um 21.00 Uhr folgt der "Mythos Darknet", anschließendwerden zwei Dokus über Bitcoin-Fälscher und Raubkopierer um 21.45 Uhrund 22.30 Uhr ausgestrahlt. Die letzten beiden Dokumentationen um23.15 Uhr und 24.00 Uhr beschäftigen sich mit Facebook.In 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD,diskutiert Gert Scobel am Donnerstag, 3. Mai 2018, 21.00 Uhr, liveauf der re:publica mit seinen Gästen über den digitalisiertenMenschen. Zuvor zeigt 3sat um 20.15 Uhr die Dokumentation "Backup fürdie Nachwelt" über die Herausforderungen der digitalenWissensspeicherung. Das Wissenschaftsmagazin "nano" gibt am Freitag,4. Mai 2018, 18.30 Uhr, in einer monothematischen Sendung einenÜberblick über die aktuellen Themen und Trends der digitalen Welt.Auch das 3sat-Kulturmagazin "Kulturzeit" ist am Donnerstag, 3., undFreitag, 4. Mai 2018, jeweils ab 19.20 Uhr, auf der re:publica inBerlin unterwegs und berichtet vom Geschehen vor Ort.Weitere Informationen"Terra X-Doku "Aufbruch ins All - mit Alexander Gerst": https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-aufbruch-ins-all-mit-alexander-gerst/ZDFinfo-Schwerpunkt zur digitalen Sicherheit:https://presseportal.zdf.de/pm/cybercrime-und-mehr/YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co":https://www.youtube.com/c/terrax_leschundcoYouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte":https://www.youtube.com/terraxDiskussion mit Dr. Thomas Bellut: https://ly.zdf.de/inP/Diskussion mit Dunja Hayali: https://ly.zdf.de/mUk/Diskussion mit Sophie Burkhardt: https://ly.zdf.de/q3Z/https://terra-x.zdf.dehttp://instagram.com/terraX/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFterraX"Scobel - Der digitalisierte Mensch": https://ly.zdf.de/4mh/"Backup für die Nachwelt": https://ly.zdf.de/1y/https://3sat.de/scobel/https://3sat.de/wissenschaftsdoku/http://3sat.de/nanohttp://facebook.com/3satnano