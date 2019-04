Mainz (ots) -Was ist dran an Vorurteilen oder Skepsis, mit denen viele inEuropa der EU begegnen? Kurz vor der Europawahl begeben sich KattySalié und Jo Schück auf eine ganz persönliche Recherche-Reise durchDeutschland, Polen, Italien und nicht zuletzt nach Brüssel. Für dieZDF-Kultursendung "aspekte - on tour: Wer braucht noch Europa?" amFreitag, 26. April 2019, 23.00 Uhr, sprechen sie mit Befürwortern,Ängstlichen und ausgewiesenen Europafeinden.Ist es wirklich so, dass die Fleißigen für die Faulen zahlen inder EU? Jo Schück forscht nach und spricht mit Ingo Egloff vomHamburger Hafen über das Vorurteil, Deutschland sei nur Zahlmeisterder EU.In Polen erklärt die deutschpolnische Journalistin AleksandraRybinska, warum die EU vielen als "übergriffiger Superstaat"erscheint. "aspekte" fragt nach bei Richtern und Aktivisten inWarschau, inwieweit die Justizreform in Polen das Land von der EUentfernt.In Italien trifft Katty Salié den gebürtigen Kameruner YvanSagnet. Der Polit-Aktivist beklagt, dass die EU drängende Problemenicht in den Griff bekomme, allen voran die Verteilung derFlüchtlinge. Als Konsequenz hausten in Italien Flüchtlinge ohnePapiere unter menschenunwürdigen Bedingungen und arbeiteten auf denFeldern wie Sklaven. Die Soziologin Fiammetta Fanizza von derUniversität Foggia legt dar, wie untauglich die Europäische Union inihrer Wirtschaftspolitik auf das Thema Migration reagiere.Rechte Parteien finden im EU-Parlament immer größeren Zulauf. Wiesich diese Anti-Europäer von innen gegen die europäische Idee wenden,erfährt Jo Schück beim Zentrum für Rechtsextremismusforschung inJena. Die Politikwissenschaftlerin Franziska Schmidtke forscht dortüber die Entstehung der neuen Rechten in der EU.In Brüssel schauen sich Katty Salié und Jo Schück an, wie dasangeblich "bürokratische Monster" Europäische Union von innenaussieht. Sie sprechen unter anderen mit Damian Boeselager, demMitgründer der ersten gesamteuropäischen Partei, und überprüfen imHerzen der EU, wie es einen knappen Monat vor der Europawahl um dieGemeinschaft bestellt ist.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspektePressemappen:https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/https://presseportal.zdf.de/pm/europawahl-2019-im-zdf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell