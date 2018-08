Mainz (ots) -Valletta auf Malta und das niederländische Leeuwarden sind dieEuropäischen Kulturhauptstädte 2018. Katty Salié und Jo Schück warenfür die ZDF-Kultursendung "aspekte" vor Ort. Über ihre Eindrücke undBegegnungen berichtet am Freitag, 17. August 2018, 23.15 Uhr,"aspekte - on tour: Europäische Kulturhauptstädte 2018".Die gesamte Region Friesland ist Kulturhauptstadt - mit Leeuwardenim Zentrum und zehn weiteren Städtchen, gelegen inmitten einerflachen, grünen, weitgehend strukturschwachen Naturlandschaft,darunter das Weltnaturerbe Watt. Neue visionäre Projekte im Umgangmit Landschaft und Natur sind gefragt, die Friesen betreten neuesTerrain. "aspekte"-Moderator Jo Schück besucht die Region."Dare to be different" ist eines der Leitmotive in Leeuwarden2018. "Different", so empfanden die Leeuwardener seinerzeit wohl auchden berühmtesten Sohn der Stadt, den Zeichner und Grafiker M.C.Escher. Er ging nach Italien und Spanien, ließ sich dort inspirieren."Escher auf Reisen" ist der Titel der Ausstellung im renommiertenFries-Museum Leeuwarden. "Holländisch", "Niederländisch", "Friesisch"- was bedeutet das eigentlich dieser Tage? Das TheaterkollektivWunderbaum hinterfragt laut und mit Hintersinn, was es im heutigenEuropa mit Nation, Identität und patriotischen Klischees auf sichhat.Das maltesische Valletta steht komplett unterUNESCO-Weltkulturerbe-Schutz. Die Renaissance-Stadt, 1566 gegründetund von einem Schüler Michelangelos am Reißbrett geplant, ist dassteinerne Vermächtnis des Malteser Ritterordens. Die sieben "Zungen"des Männerordens, also die Sprachen der Länder, aus denen die Ritternach Malta kamen, bildeten schon vor Jahrhunderten einen Vorläuferder EU "en miniature". Leider ist von diesem internationalen Erbe imProgramm der Kulturhauptstadt kaum etwas zu ahnen, seit MaltasRegierung im vergangenen Jahr das Leitungsteam der Kulturhauptstadtkommentarlos ausgetauscht hat.Was macht eine Europäische Kulturhauptstadt aus? Und was bietetValletta? Katty Salié taucht ein in die wechselvolle GeschichteMaltas, trifft einen echten Ritter und spricht mit Machern wieKritikern der wahrscheinlich umstrittensten EuropäischenKulturhauptstadt seit Jahren.Im Sommer 2018 war "aspekte - on tour" neben den EuropäischenKulturhauptstädten schon in Bayern und bei den SalzburgerFestspielen.https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-on-tour/https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/https://presseportal.zdf.de/pm/sommernachtsmusik-1/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontourPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell