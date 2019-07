Mainz (ots) -Stadt oder Land? Die ZDF-Kultursendung "aspekte" ist am Freitag,2. August 2019, 23.30 Uhr, "on tour" und beleuchtet das Verhältniszwischen Metropole und Provinz von den ersten Stadtgründungen bis zumodernen Metropolregionen.Wo leben wie viele Menschen, und welche Entwicklungen sind zubeobachten? Welchen Einfluss hat es auf die Psyche, wenn man in derStadt oder auf dem Land lebt? Wie unterschiedlich sind dieBedingungen? Wie ist der Status Quo, und was sollte sich verbessern?Jo Schück ist in der Lausitz unterwegs, in die seit der Wendeviele Fördergelder geflossen sind. Abwanderung aus der Region konntedadurch allerdings nicht gestoppt werden. Jo Schück trifft dieWinzerin Cornelia Wobar und den Rückkehrer Wolfgang Molz, die ihreHeimat wiederbeleben wollen.In Hamburg spricht Katty Salié mit dem Soziologen undRegionalforscher Professor Jörg Knieling darüber, wie Stadt und Landin Zukunft besser verzahnt werden können und müssen."aspekte" besucht die Metropolregion Nürnberg und findet eingelungenes Beispiel für eine enge Stadt-Land-Verknüpfung: vonressourcenschonender Energieversorgung über den Austausch zwischenForschungseinrichtungen und Universitäten bis hin zu NürnbergsBewerbung als Kulturhauptstadt 2025. In Bamberg trifft "aspekte" dieLyrikerin und Bachmann-Preisträgerin Nora-Eugenie Gomringer, die dasInternationale Künstlerhaus Villa Concordia als Direktorin leitet.Außerdem dabei: der Schriftsteller Jan Brandt in seiner HeimatOstfriesland. Der Autor von "Eine Wohnung in der Stadt, ein Haus aufdem Land" ist dorthin zurückgekehrt, weil er sich das Leben in Berlinnicht mehr leisten konnte.Ebenfalls um teuren Mieten in Berlin zu entgehen, ist dieKoDorf-Bewegung entstanden, die urbanes Leben und Arbeiten auf demLand propagiert. Jo Schück schaut sich das an und trifft imbrandenburgischen Wiesenburg den Initiator der Bewegung, denJournalisten Frederik Fischer.Schließlich fragt "aspekte", was mit maroden Schlössern undHerrschaftssitzen in der Provinz passieren soll. Eilika von Anhaltzum Beispiel würde in Schloss Dornburg an der Elbe gerne einKreativlabor einrichten.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontourPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell