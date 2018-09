Mainz (ots) -Die ZDF-Kultursendung "aspekte" widmet sich am Freitag, 28.September 2018, 23.00 Uhr, dem Thema Türkei. An diesem Abend, an demder türkische Präsident Erdogan im Schloss Bellevue mit einemStaatsbankett geehrt wird, lädt "aspekte" die Journalistin undÜbersetzerin Mesale Tolu als Studiogast ein. Ihr Anliegen: Diekritischen Stimmen in der Türkei dürfen keinesfalls ungehört bleiben.Themen der Sendung sind neben anderen:"Heikle Staatsbesuche - eine kleine Kulturgeschichte des RotenTeppichs": vom berüchtigten Schah-Besuch 1967 bis heute. "aspekte"fragt: Wie weit kann und darf sich unser Rechtsstaat aus Gründen despolitischen Kalküls verbiegen?Das bewegende Buch des Schriftstellers und Journalisten AhmetAltan aus dem Gefängnis: "Ich werde die Welt nie wieder sehen". Altanwurde zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt bereits seit zweiJahren hinter Gittern.Die "Samstagsmütter" in der Türkei: Trotz Verbot und Tränengasdemonstrieren sie seit mehr als 20 Jahren jede Woche für ihreverschwundenen Angehörigen und fordern Aufklärung von der Regierungüber die Verschollenen, die, auch schon vor Erdogan, entführt,gefoltert oder ermordet wurden.Mesale Tolu wird während der ganzen Sendung als Gesprächspartnerinan der Seite der Moderatoren Katty Salié und Jo Schück sein.Mesale Tolu wurde Ende April 2017 wegen Terrorvorwürfen inIstanbul verhaftet. Die deutsche Staatsbürgerin saß fast acht Monatelang im Gefängnis, sechs davon war ihr damals zweijähriger Sohn mitihr in der Zelle. Ende 2017 wurde sie aus der Haft entlassen, jedocheine Ausreisesperre über sie verhängt. Im August durfte sieschließlich mit ihrem Sohn nach Deutschland heimkehren. Ihr Ehemanndarf die Türkei nicht verlassen, und das Strafverfahren gegen siewird fortgesetzt. "Meine Freiheit ist leider nicht mit der deranderen verbunden", sagt Mesale Tolu. "170 Journalisten-Kollegen sindimmer noch inhaftiert, und solange sich die Situation in der Türkeinicht bessert, kann ich mich nicht freuen."https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspektePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell