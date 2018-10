Mainz (ots) -Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis geht 2018 an Bettina Wilpert fürihren Roman "Nichts, was uns passiert". Die Jury begründet ihreEntscheidung wie folgt:"Bettina Wilpert hat für ihr Romandebüt 'Nichts, was uns passiert'ein äußerst schwieriges Sujet gewählt: Sie begibt sich auf dieSpurensuche einer Vergewaltigung. Was hat sich in jener Partynachtzwischen den Studenten Anna und Jonas ereignet? War es richtig, dassAnna sich irgendwann entscheidet, Jonas anzuzeigen? Oder ist Jonasdoch unschuldig? In einer Art Vernehmungsprotokoll lässt BettinaWilpert nicht nur Anna und Jonas sprechen, sondern auch Freunde,Kollegen, Familienangehörige, die in der Beschreibung des Geschehensimmer auch etwas über sich selbst verraten. Bei all dem ist BettinaWilpert eine beeindruckend souveräne Erzählerin, die in knapper,manchmal lakonischer, aber immer zielsicherer Sprache ihren Stoffkonzentriert zu arrangieren weiß. Die Handlung ist mit langemSpannungsbogen erzählt. Alle Figuren dürfen der Geschichte angemessenambivalent und widersprüchlich sein. Die Autorin gibt einem nichtzuletzt durch #MeToo drängend gewordenen Thema unserer Zeit eineliterarische Stimme. Dabei gelingt ihr das Kunststück, sich auf keineSeite zu schlagen, und das tut sie in einer stilistisch einzigartigenund konsequenten Weise, die preiswürdig ist."Zur aktuellen Jury des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises gehörenJulia Encke (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), Daniel Fiedler(Leitung ZDF Kultur Berlin), Jana Hensel (Autorin), Ursula März (DieZeit) und Volker Weidermann ("Das Literarische Quartett", DerSpiegel).Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 40. Malvergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und die bedeutendsteAuszeichnung für deutschsprachige Erstlingsprosa.Die Preisträgerin wird in der ZDF-Kultursendung "aspekte" amFreitag, 5. Oktober 2018, 23.00 Uhr, vorgestellt.Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 11. Oktober 2018, 10.00Uhr, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf dem "Blauen Sofa" amZDF-Stand in Halle 3.1 K25 und L25 statt.https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspektePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell