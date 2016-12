Mainz (ots) -Star-Aufgebot im ZDF: Tim Bergmann, Felicitas Woll, Ulrich Tukur,Stephan Kampwirth, Johanna Gastdorf und viele andere standen für denKrimi-Zweiteiler "Die Lebenden und die Toten" vor der Kamera. Densiebten Taunuskrimi nach dem gleichnamigen Bestseller von NeleNeuhaus strahlt das ZDF am Montag, 2., und Mittwoch, 4. Januar 2017,jeweils um 20.15 Uhr aus. Regisseur Marcus O. Rosenmüller inszeniertedie komplexe Geschichte um eine spektakuläre Mordserie: DreiMenschen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben,werden von einem Scharfschützen erschossen. Der "Taunus-Sniper" sorgtfür große Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Ermittler vom K11Hofheim stehen massiv unter Druck. Neben Oliver von Bodenstein (TimBergmann), Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Kai Ostermann (MichaelSchenk) kommt in diesem Fall auch LKA-Profiler Andreas Neff (SimonSchwarz) zum Einsatz. Bei dem Täter scheint es sich um einenstrategisch agierenden Killer zu handeln. Das Team findet heraus,dass nicht die Erschossenen, sondern ihre Angehörigen dieeigentlichen Opfer sind. Die Kripo dringt immer tiefer ein in einkompliziertes Geflecht aus Schuld und Rache und kommt Schritt fürSchritt einem handfesten Medizinskandal auf die Spur.https://presseportal.zdf.de/pm/die-lebenden-und-die-toten/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dielebendenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell