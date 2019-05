ZDF-Wissenschaftsjournalist Prof. Harald Lesch erhält Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Der Physiker, Naturphilosoph, Autor und WissenschaftsjournalistProf. Harald Lesch erhält den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2019 fürherausragenden Fernsehjournalismus. Zusammen mit Lesch wird dieWissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ausgezeichnet.Die Preisträger machten in ihren Fernsehsendungen, im Internet undauf Diskussionspodien mit großem Erfolg wissenschaftlicheErkenntnisse verständlich, ordneten sie in gesellschaftliche undpolitische Debatten ein und beugten damit Desinformationen vor. Diessei umso notwendiger in Zeiten, in denen Propagandisten vonalternativen Fakten und gefühlten Wahrheiten Wissenschaft undJournalismus in die Ecke zu drängen suchten, heißt es in derBegründung. Mit ihrer lebendigen Sprache, mit ihrer unbändigen Lustund Neugier, auch komplexe Themen für ihre Zuschauer und Nutzer zuentschlüsseln, öffneten Harald Lesch und Mai Thi Nguyen-Kim für vieleBürger den Zugang zur Wissenschaft.Professor Harald Lesch ist seit September 2008 Moderator derZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos". Seit 2009 präsentiert er denjährlichen Zweiteiler "Terra X - Faszination Universum" sowie weitereZDF-Sondersendungen, unter anderem gemeinsam mit Dirk Steffens dieReihe "Terra X - Ein Fall für Lesch und Steffens". In seinemYouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co." mit fast 500.000 Abonnentenstellt Harald Lesch wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft vor.Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 jährlich vom"Verein zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises fürFernsehjournalismus e. V." verliehen. Die Preisverleihung findet am14. November 2019 in Köln statt.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/haraldleschBiografie Harald Lesch:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/prof-dr-harald-lesch/Harald Lesch im Porträt:https://zdf.de/dokumentation/terra-x/meet-harald-lesch-102.html"Terra X Lesch & Co.": https://ly.zdf.de/wqz/https://facebook.com/ZDFhttps://twitter.com/ZDFPressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell