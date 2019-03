ZDF in Weißwasser/Oberlausitz: Fünfte Auflage des Bürgerprojekts (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Wie wirkt sich der Braunkohleausstieg in der Region um Weißwasserin der sächsischen Oberlausitz aus? Wie kommen die Lausitzer mit demmassiven Bevölkerungsschwund und der Überalterung klar? Diesen undanderen Fragen geht ab Montag, 11. März 2019, das Bürgerprojekt "ZDFin..." nach.Reporter Jan Fritsche und Kameramann Bernhard Sehne leben undarbeiten vier Wochen in der Kreisstadt nahe der deutsch-polnischenGrenze. Ein knappes halbes Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen suchtdas ZDF-Team das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort:Welche Probleme beschäftigen die Menschen im Nordosten Sachsens undwelche Lösungsansätze gibt es?Weißwasser, drittgrößte Stadt im Landkreis Görlitz, ist vonsozialem Wandel geprägt. Die Entwicklung der Einwohnerzahl in denvergangenen 50 Jahren macht das deutlich: Erst verdoppelte, dannhalbierte sie sich, und zuletzt sank sie auf Kleinstadt-Niveau.Welche Sorgen damit für die Menschen vor Ort verbunden sind, will dasZDF-Team von den Bürgerinnen und Bürgern direkt erfahren. Sie nehmenam örtlichen Leben teil und erfahren den Alltag in der Stadt in gut30 Tagen rund um die Uhr. Auch per Mail kann der Direktkontaktschnell entstehen - Themenanregungen können an zdfin@zdf.de geschicktwerden."ZDF in Weißwasser" ist die fünfte Auflage des ZDF-Bürgerprojekts,das vor Ort intensive Berichterstattung aus dem Herzen der Stadt undihrer Bewohner ermöglicht. An den ersten vier Stationen in Cottbus(Mai/Juni 2018), Mannheim (September/Oktober 2018), Bottrop(November/Dezember 2018) und Stendal (Februar/März 2019) erbrachtedie kontinuierliche Vor-Ort-Präsenz zahlreiche informative Beiträgefür "ZDF-Morgenmagazin", "Volle Kanne - Service täglich","drehscheibe", "ZDF-Mittagsmagazin" und für die Sendungen der"heute"-Familie.Reporter Jan Fritsche (Jahrgang 1989) aus dem LandesstudioSachsen-Anhalt ist seit 2015 für das ZDF tätig. Nach einemVolontariat bei der Deutschen Welle war er zunächst für "Frontal 21"sowie für "heute" und "heute journal" im Einsatz. Der gebürtigeThüringer arbeitet seit 2018 für das ZDF in Magdeburg.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfinSendungsseite: https://zdf.de/nachrichten/heute/zdf-in-102.htmlhttps://heute.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell