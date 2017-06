ZDF-Umfragen: Großes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Öffentlich-Rechtlichen / ZDF mit hoher Kompetenz in vielen Programmgenres (FOTO)

Mainz (ots) -Der ZDF-Fernsehrat hat sich heute in Mainz mit Ergebnissen derMedienforschung zu Qualität und Relevanz der öffentlich-rechtlichenSender beschäftigt. Die Leiterin der ZDF-Medienforschung, SusanneKayser, präsentierte die Auswertung einer Umfrage zum Image desSenders (unter 4028 Befragten ab 14 Jahren). Danach schreiben dieFernsehzuschauer dem ZDF in 17 von 32 Programmgenres die höchsteKompetenz von allen deutschen Fernsehsendern zu. Die Bandbreite derGenres reicht von Dokumentationen und Reportagen über Wissenschafts-,Kultur- und Wirtschaftssendungen, Verbrauchersendungen, Shows,politische Satire und Kabarett, Talkshows bis zu deutschen Kino- undFernsehfilmen und Familienserien. Vor allem bei den unter 50-Jährigenweisen die dem ZDF zugeschriebenen Genrekompetenzen eine positiveTendenz auf. Die ARD liegt unter anderem bei Nachrichten,Politikmagazinen und Krimis an erster Stelle.In seinem aktuellen Tätigkeitsbericht weist Intendant Dr. ThomasBellut außerdem darauf hin, dass das Vertrauen in die wahrheitsgemäßeBerichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender in derBevölkerung nach wie vor groß ist. Das geht aus einer weiterenaktuellen Untersuchung hervor, die von der Forschungsgruppe Wahlen imApril 2017 im Rahmen des Politbarometers bei 1328 Personen ab 16Jahren durchgeführt wurde. 65 Prozent der Befragten haben danach einsehr großes oder großes Vertrauen in die journalistischen Angebotevon ZDF und ARD. Die Befragung der Forschungsgruppe zurGlaubwürdigkeit der Medien in Deutschland erfolgt seit November 2015in regelmäßigen Abständen.Bei einer weiteren Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im November2016 bewerten die Befragten die Nachrichtensendungen des ZDF aufeiner Skala von -5 bis +5 mit dem guten Wert +2,6 - gleichauf mit derARD. Die Nachrichtensendungen der privaten Anbieter folgen weitabgeschlagen mit +1,2 (SAT.1) bzw. +1,0 (RTL). Befragt wurden 1008Personen ab 16 Jahren.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner:Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell