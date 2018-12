Mainz (ots) -Leinen los! Am Mittwoch, 26. Dezember 2018, um 20.15 Uhr nimmt"Das Traumschiff" im ZDF Kurs auf Hawaii, bevor es am Dienstag, 1.Januar 2018, um 20.15 Uhr vor Japan ankert. Im Anschluss an diebeiden "Traumschiff"-Folgen, jeweils um 21.45 Uhr, brechen bei"Kreuzfahrt ins Glück" verliebte Paare in die Flitterwochen auf. AlleFilme sind am Vortag ihrer Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in derZDFmediathek abrufbar. Die Reportage "Das Traumschiff - Spezial"wirft an Neujahr um 23.15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen derZDF-Reihe.Kapitän Burger (Sascha Hehn) und seine Mannschaft werden auf derReise nach Hawaii am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr durchdie Anwesenheit der Controllerin Katja (Hedi Honert) besondersgefordert. Vor allem Proviantmeister Holger (Daniel Wiemer) unddessen Skatfreund, Sous-Chef Thomas (Max Woelky), geraten in dieBredouille: Denn Holger hatte Thomas 10.000 Euro aus der Schiffskassevorgestreckt, damit dieser die Augen-OP seiner Tochter zahlen konnte.Jetzt droht die Sache aufzufliegen. Versehentlich tröpfeln sieausgerechnet der Controllerin K.o.-Tropfen in die Suppe und drohenanschließend in einem Erpresserbrief, auch Passagiere zu vergiften,sollte der Kapitän nicht umgehend 10.000 Euro zahlen.Anschließend geht es um 21.45 Uhr bei "Kreuzfahrt ins Glück:Hochzeitsreise ins Piemont" nach Italien. Kaum angekommen erfährtHochzeitsplanerin Laura (Amy Mußul), dass ihre Mutter einenSchlaganfall hatte. Sofort fliegt sie zu ihr. Ihr Kollege Tom (JanHartmann) ahnt, dass er nun beide Hochzeitspaare allein betreuenmuss. Am 1. Januar 2019, 21.45 Uhr, bekommt Tom in "Kreuzfahrt insGlück: Hochzeitsreise auf die Kykladen" mit Reiseleiterin Betty(Caroline Maria Frier) eine neue Kollegin zur Seite gestellt. Überihre Unterstützung ist er mehr als dankbar, denn ausgerechnet TomsVater Günther (Daniel Friedrich) möchte an Bord seine 15 Jahrejüngeren Frau Natalie (Simone Hanselmann) heiraten. Dabei haben Vaterund Sohn schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr.Zuvor reisen die Passagiere des "Traumschiffs" an Neujahr um 20.15Uhr nach Japan. Dort erwartet die Crew und die Gäste neben Tokio,Kyoto und dem Berg Fuji die weltberühmte Kirschblüte. Mit an Bordsind Saskia (Johanna Klante) und Tobias Fährmann (Pierre Kiwitt) mitihrem neunjährigen Sohn Paul (Daan Lennard Liebrenz). Der großeKendo-Fan möchte in Tokio eine Kendo-Schule besuchen, doch seinÜbungsschwert wird im Hafen erst einmal beschlagnahmt.Um 23.15 Uhr begleitet Filmemacher Michael Petsch in "DasTraumschiff - Spezial" die Dreharbeiten in Japan. In seiner Reportagezeigt er, was den besonderen Reiz der fernen Kultur und GeschichteJapans ausmacht und welche historische Bedeutung hinter vielen deratemberaubenden Drehkulissen steckt.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12154, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dastraumschiff sowiehttps://presseportal.zdf.de/presse/kreuzfahrtinsglueckPressemappe: https://ly.zdf.de/DVu/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell