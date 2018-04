Mainz (ots) -Auch wenn ihn seine Tochter Maria (Petra Schmidt-Schaller) ineiner Berliner Seniorenresidenz untergebracht hat, lässt sich derpensionierte Oberst Max (Günther Maria Halmer) noch lange nicht zumalten Eisen zählen. Die Tragikomödie "Wir lieben das Leben" zeigt dasZDF am Donnerstag, 26. April 2018, 20.15 Uhr.Das Gute an einem Tiefpunkt ist, dass man nicht tiefer fallenkann. Das jedenfalls denkt Maria Kowalke, nachdem sie die Scheidungeingereicht hat und sich beruflich umorientieren muss. StattKunsterziehung zu unterrichten, muss sie, weil sie dringend Arbeitbraucht, als Musiklehrerin an einer Sekundarschule einspringen. DieKonzentrationsschwäche und die Aufsässigkeit ihrer Zehntklässlerlassen Maria schnell an ihre Grenzen stoßen. Auch ihr Vater Max machtProbleme. Er will nicht akzeptieren, dass sein Zuhause nun eineBerliner Seniorenresidenz ist, und steht täglich vor Marias Tür.Maria ist kurz davor, das Handtuch zu werfen.In weiteren Rollen spielen Alexander Beyer, Hildegard Schmahl,Kathi Angerer sowie Jungschauspieler wie Taddeo Kufus, JamicaBlackett, Claude Heinrich und Valerie Stoll. Regie führte SherryHormann nach dem Drehbuch von Gabriela Sperl und Lena May Graf.https://presseportal.zdf.de/pm/wir-lieben-das-leben/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wirliebendaslebenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell